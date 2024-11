Colpo Napoli, arriva il Jolly per Conte: ha già detto sì

Tutto pronto per il trasferimento del giocatore in Serie A, perché si spalancano le porte del Napoli ora che il giocatore ha fatto una rivelazione importante.

Arrivano le ultime notizie in merito a quello che potrebbe essere un grande colpo di mercato del Napoli di Antonio Conte che vuole sempre puntare a migliorare la rosa nel miglior modo possibile. Adesso ci sono notizie che vengono confermate direttamente dal giocatore accostato al club azzurro.

Potrebbe arrivare un vero proprio Jolly per Conte e il Napoli perché il talento che in questo momento gioca in Francia sta sorprendendo tutti non solo nel suo campionato ma anche in Europa nelle partite di Champions League che ha giocato con la sua squadra.

Il Napoli lo segue con attenzione e ci sono stati anche i primi contatti confermati con delle voci di mercato che vedono il possibile colpo magari per il 2025, ora però c’è anche lo stesso giocatore che spezza una lancia a favore di quello che potrebbe essere il suo prossimo club.

Calciomercato Napoli: colpo per Conte, è un Jolly

Quello che potrebbe essere il Jolly di Antonio Conte per il prossimo anno parla anche di Napoli e ora sembra davvero pronto per il grande colpo che può essere piazzato ancora una volta dal club di De Laurentiis con il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna e la squadra mercato azzurra.

Diversi gli obiettivi del Napoli e tra questi c’è anche Vanderson, laterale brasiliano del Monaco che sta incantando per quello che riesce a fare sulla fascia laterale con il club francese. Il giocatore ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in queste ore e parlato anche del club di Serie A.

Perché alla domanda di un forte interesse da parte di Milan e Napoli che Vanderson non ha nascosto la felicità e ha rivelato di seguire molto il campionato italiano anche per i tanti brasiliani che ci hanno giocato e ha però fatto l’esempio di Kakà che ha vestito la maglia rossonera.

Adesso però potrebbe essere il Napoli a puntare forte su Vanderson per le prossime stagioni e già nella prossima sessione di calciomercato del 2025 proverà a riallacciare i contatti. Non sarà facile prenderlo dal Monaco che lo valuta molto, soprattutto per la sua duttilità di poter giocare sia a destra che a sinistra, o anche mediano alla Fabinho.