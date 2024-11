Napoli, brutte notizie per Conte: c’è una conferma su Lobotka

Stanislav Lobotka è fermo praticamente da un mese dopo l’infortunio in Nazionale con la Slovacchia e la sua assenza si è assolutamente sentita in queste partite di campionato del Napoli.

Arrivano aggiornamenti molto importanti che riguardano la situazione legata a Lobotka dove il giocatore si è infortunato nelle scorse settimane e ha saltato diverse partite di campionato, tra cui l’ultima giocata e persa in malo modo contro l’Atalanta.

L’ha sentita eccome l’assenza il Napoli del suo perno di centrocampo e forse di tutta la squadra, ma ora qualcosa dovrebbe cambiare. Perché sono arrivate novità molto importanti che riguardano proprio il rientro di Lobotka dall’infortunio.

Le condizioni di Lobotka sono migliorate in questi ultimi giorni e ora c’è un chiaro indizio su quella che sarà la prossima partita di campionato che il Napoli andrà a giocare contro l’Inter, che rappresenta una vera sfida di vertice tra primo e secondo posto.

Napoli, condizioni Lobotka: cosa accade con l’Inter

Dopo l’infortunio muscolare in Nazionale Lobotka ha saltato alcune partite del Napoli e la speranza era quella di recuperarlo anche prima, magari già dalla scorsa giocata e persa contro l’Atalanta. Adesso però arriva una conferma riguardo ciò che accadrà con l’Inter.

Nella prossima e tanto attesa partita Inter-Napoli Lobotka ci sarà perché ha recuperato dall’infortunio. La notizia la annunciano i colleghi de Il Mattino e già oggi sarà in gruppo con il resto della squadra ad allenarsi. Il giocatore è pronto a riprendersi il posto in mezzo al campo dopo essere stato sostituito da Gilmour.

Le condizioni di Lobotka sono buone e per Inter-Napoli ci sarà, ma arriva lo stesso una brutta conferma per Conte. A quanto pare, infatti, Lobotka dopo Inter-Napoli sarà convocato dalla Nazionale della Slovacchia per i prossimi impegni di Nations League contro Svezia ed Estonia e questo preoccupa.

La paura del Napoli e di Conte è proprio questa, che alla fine Lobotka andando di nuovo in Nazionale possa andare di nuovo sotto sforzo con il suo fisico che potrebbe cedere di nuovo e a quel punto potrebbe essere a rischio per le prossime partite importanti di stagione.

Conte non ha nessuna intenzione di perdere Lobotka per anche le prossime gare dopo la sosta, quando ci sarà un filotto di partite tra Roma, Torino e Lazio (2 volte tra Coppa Italia e Campionato).

Vedremo se dalla Nazionale arriverà un trattamento speciale per Lobotka, considerando che il ct è Calzona, proprio colui che ha allenato il Napoli per qualche mese nel finale della scorsa stagione.