Ribaltone in panchina: vogliono Rudi Garcia, annuncio a sorpresa

Nuova avventura in panchina per Rudi Garcia? Ecco le ultimissime riguardo il futuro del tecnico francese.

Reduce dall’esperienza, poco fortunata, alla guida del Napoli, il tecnico è rimasto fermo dopo l’esonero della passata stagione. Legata ancora da un contratto con gli azzurri, che scadrà il prossimo giugno, ecco nuovi aggiornamenti che riguardano la prossima destinazione di Rudi Garcia.

L’allenatore, infatti, negli ultimi giorni è stato contattato da una società che ha individuato nell’ex Roma il profilo perfetto per per la panchina. Valutazioni in corso da parte dell’allenatore che ha già preso una decisione riguardo questa proposta: ecco tutti i dettagli.

Ci sono delle novità che riguardano il futuro di Rudi Garcia, attualmente svincolato dopo l’esonero della passata stagione con il Napoli.

Diventato opinionista di Dazn in Francia, il tecnico ex Roma può ripartire e tornare in panchina. C’è una squadra che ha messo nel mirino l’allenatore, che ha tante motivazioni per tornare ad allenare dopo la sfortunata esperienza con gli azzurri.

Quale squadra vuole prendere Rudi Garcia?

Il Napoli attende notizie in merito al presunto ritorno in panchina di Rudi Garcia.

Legato alla società azzurra da un contratto in scadenza a giugno 2025, l’allenatore francese ha ricevuto una proposta importante per tornare subito ad allenare una squadra di primissima fascia.

E’ un dirigente italiano che ha messo nel mirino Rudi Garcia che è finito nel mirino del Rennes che è pronto a cambiare allenatore per puntare sull’ex tecnico della Roma, che in Francia ha già allenatore società come Lille, Marsiglia e Lione.

Ecco la decisione dell’allenatore francese riguardo il ritorno in Ligue 1 alla guida del Rennes.

Rennes Rudi Garcia: arriva la svolta, i dettagli

Frederic Massara, direttore sportivo della squadra francese, ha intenzione di esonerare Julien Stéphan. Sono giorni decisivi per quanto riguarda l’allenatore, che può dire addio da un momento all’altro.

L’intenzione del dirigente ex Milan è quella di portare sulla panchina del Rennes Rudi Garcia che è considerata la prima scelta della società. L’ex Roma, attualmente libero dopo l’esperienza al Napoli della passata stagione, potrebbe tornare a dirigere una squadra francese dopo parecchi anni.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, nonostante il forte interesse del Rennes, Rudi Garcia ha preso tempo anche perché non convinto della destinazione.

Le alternative di Massara sono due, Sergio Conceiçao e Habib Beye. Nelle prossime ore si saprà di più riguardo la decisione del Rennes.