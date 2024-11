Calciomercato Napoli: in 3 ai saluti, la decisione è di Conte

Ci sono delle novità relative al mercato del Napoli in uscita. Svelate le prossime mosse degli azzurri: Conte ha già deciso, il tecnico ha messo alla porta tre giocatori. Ecco tutti i dettagli.

Il problema per il Napoli, in questo momento, è quello di avere una rosa ampia in alcuni reparti mentre in alti si è in difficoltà. Ecco perché a gennaio Manna proverà a fare piazza pulita e a risolvere alcune problematiche che si sono venute a creare.

Con la sola Coppa Italia e Serie A da giocare, diventa un problema per Conte gestire l’organico a sua disposizione. Molti calciatori, infatti, sono insoddisfatti dello scarso rendimento e delle poche possibilità concesse dal tecnico salentino.

A gennaio, dunque, sarà trovata una soluzione con 3 giocatori che sono già ai saluti: ecco tutti i dettagli.

Quali problemi ha il Napoli sul mercato in uscita?

Ci sono le basi per un progetto lungo con Antonio Conte in panchina. Il futuro, dunque, può sorridere agli azzurri che per gennaio vogliono sistemare la rosa e aggiungere talento in alcune zone del campo.

Non è un mistero, infatti, la ricerca di un difensore centrale visto che Rafa Marin non ha convinto del tutto Antonio Conte. Si cerca, dunue, un centrale che possa completare il reparto e giocare sia in una difesa a tre che a quattro.

Ci sono vari profili attenzionati ma prima bisognerà muovere qualcosa anche in uscita. Infatti, alcuni dei giocatori del Napoli sono in uscita. Su tutti, ci sono: Juan Jesus, in scadenza di contratto a giugno 2025, Mario Rui e Alessio Zerbin.

Da monitorare, poi, la situazione anche di Folorusho e Simeone così come quella di Raspadori.

Zerbin, Mario Rui e Juan Jesus ai saluti

Tra gennaio e giugno si cercherà una sistemazione per questi tre calciatori che non rientrano nel progetto di Antonio Conte.

In particolar modo, per Zerbin si cerca una soluzione di prestito in Serie A. Discorso diverso, invece, per Mario Rui e Juan Jesus che dovranno partire a titolo definitivo.

Inoltre, c’è da risolvere anche la situazione dell’attacco con Simeone e Raspadori in uscita.