Furia Conte, faccia a faccia nello spogliatoio: il retroscena

La sconfitta del Napoli contro l’Atalanta ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente e soprattutto ad Antonio Conte: c’è stato un faccia a faccia.

Il Napoli sta vivendo un nuovo progetto che è iniziato appena 4 mesi fa e che ha portato grandissime novità rispetto al passato, sotto tutti i punti di vista. Con Antonio Conte sono cambiate moltissime cose nelle idee calcistiche, e non solo, e tutti i calciatori dovranno abituarsi al nuovo modo di stare in campo e a tutte le novità che chiede l’allenatore leccese. Ovviamente ci sono ancora degli alti e bassi che vanno gestiti nel migliore dei modi e la sconfitta subita per mano dell’Atalanta è sicuramente un momento di importante riflessione.

La squadra vista in campo contro la Dea non è stata all’altezza delle aspettative e ora Antonio Conte vuole trovare la chiave giusta per ripartire alla grande.

Napoli, Conte non contento della squadra: la situazione

Il Napoli ha perso male contro l’Atalanta e si sono aperte le prime polemiche contro la squadra e Antonio Conte, che per molti non è stato in grado di leggere le mosse di Gasperini e non ha saputo trovare la controffensiva giusta per riuscire a fare risultato.

I problemi del Napoli potrebbero creare difficoltà anche in futuro ma Conte vuole una sterzata immediata perché non intende perdere ulteriormente punti e far cambiare pesantemente la classifica.

La partita con l’Atalanta ha lasciato molti dubbi e incertezze ad Antonio Conte e soprattutto tanta rabbia per quello che non si è riuscito a fare.

Faccia a faccia Conte-squadra: cosa è successo

La sconfitta del Napoli contro l’Atalanta ha lasciato l’amaro in bocca a Conte che non si aspettava una gara giocata così male da tutti e ha ammesso anche tutti i suoi errori di lettura ai calciatori dopo la partita. Infatti, secondo quanto riferisce Il Mattino, nella giornata del ritrovo in campo a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, c’è stato un faccia a faccia tra Conte e la squadra dove si sono messi sul tavolo tutti i problemi.

Con molta serenità e con toni pacati, Conte ha spiegato alla squadra cosa non è andato rispetto alla partita di domenica e la squadra ha parlato al tecnico su qualche modifica da voler effettuare per rendere al meglio.

Conte ha analizzato i pregi e i difetti visti contro l’Atalanta e poi si sono messi subito tutti al lavoro sul campo per cercare di risolverli tutti e di andare a Milano contro l’Inter con uno spirito battagliero.

Problemi Napoli, Conte pensa a qualche cambio

Il Napoli è ancora in fase di rodaggio ed è normale vedere ancora qualche problema di troppo prima di riuscire a trovare la quadra giusta per battere tutte le avversarie. C’è di vero che quello visto contro l’Atalanta è tutt’altro che un buon Napoli e toccherà a Conte cambiare qualcosa.

Già contro l’Inter Conte potrebbe chiedere un atteggiamento diverso, meno remissivo e più arrembante, altrimenti il rischio è quello di prendere un’altra imbarcata che sarebbe pesantissima.