Insigne torna a giocare in Italia, arriva la proposta

Arrivano delle importanti notizie che riguardano il futuro dell’attaccante italiano che gioca in MLS al Toronto ormai da qualche anno, perché si parla addirittura di un ritorno.

Potrebbe essere uno scenario clamoroso quello che potrebbe riportare Lorenzo Insigne in Serie A. Perché da diversi anni il giocatore non è più in Italia per giocare con il Toronto nel campionato di MLS che ora potrebbe lasciare. Il giocatore ha un contratto importante in scadenza nel 2026 eppure ci sono delle novità che lo riguardano per un possibile ritorno che cambierebbe ancora una volta la sua carriera.

Potrebbe essere addirittura in Italia la prossima destinazione di Insigne che piace sempre ed ha ancora mercato. Non è da escludere che la carriera del giocatore possa chiudersi nel nostro campionato dopo che negli ultimi anni è andato in MLS e poteva essere lì a giocare gli ultimi anni.

Calciomercato Serie A: ritorno di Insigne, l’annuncio

Occhio però al colpo di scena che può arrivare con un ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A. Il giocatore napoletano che per quasi tutta la carriera ha difeso la maglia azzurra e indossato la fascia da capitano, adesso guarda avanti e vuole provare anche a pensare a quello che può essere un ritorno.

Lorenzo Insigne è stato accostato a diverse squadre di nuovo in Italia in questi anni e ora occhio a quella che può essere una grande occasione di calciomercato. Da capire se nei prossimi mesi si può aprire quella finestra dell’Italia per lui tra vari club che lo considerano ancora un top.

Intanto, c’è un colpo di scena con l’intervista di Lorenzo Insigne rilasciata ai colleghi di Kiss Kiss Napoli dove racconta di quello che può essere anche un suo grande ritorno in azzurro.

Arriva addirittura una provocazione o forse solo una battuta da parte di Lorenzo Insigne che parla del ritorno al Napoli. Il giocatore ha raccontato che ormai sta davvero bene a Toronto, ma che è chiaro che Napoli è la sua vera casa e torna ogni volta che può perché senza Napoli non riesce a vivere.

Poi però alla domanda ‘Se mi chiamasse Conte?’ il giocatore napoletano ha risposto che a Napoli non si può dire di no e che farà di tutto per farsi trovare nel caso a Castelvolturno. Chiaro che ad oggi non c’è nessun indizio che apre questo scenario e resta solo una suggestione.