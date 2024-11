Italia, convocati Spalletti: ecco chi ha fatto fuori

Colpo di scena per l’Italia di Luciano Spalletti che affronterà le prossime partite di Nations League contro Belgio e Francia decisive per il passaggio alle final four.

Arrivano ora aggiornamenti in merito a quelle che saranno le scelte del commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti con l’annuncio dei convocati proprio in queste ore per chi sarà scelto. Saranno due partite davvero impegnative per gli azzurri che cercherà di ottenere altri buoni risultati con l’Italia dopo un deludente Europeo.

Sembra cambiato qualcosa nella Nazionale italiana da quando ha avviato un nuovo progetto il ct dopo la deludente prestazione messa nel torneo estivo in Germania con l’Italia. Per questo motivo che ora si continuerà su questa scelta fatta.

Adesso ci sono delle novità importanti in merito a quello che sta accadendo per l’Italia che aspetta i convocati della Nazionale che farà Spalletti proprio nelle prossime ore. Il ct ha intenzione di proseguire su una scelta sorprendente che può esserci per quelli che saranno i giocatori scelti per le prossime partite.

Italia, convocati Spalletti a sorpresa

Luciano Spalletti si fida della struttura che sta dando all’Italia e per questo motivo che ci sno ora delle importanti notizie che arrivano in merito alle prossime scelte anche a sorpresa che arrivano dal ct della Nazionale. Ora si pala di alcuni nomi che possono arrivare a sorpresa per gli azzurri.

Arrivano ora delle importanti notizie che riguardano il futuro dell’Italia che nelle prossime partite giocherà con Belgio e Francia per la Nations League e tra i convocati potrebbero esserci delle sorprese importanti.

Perché può esserci ancora una forte esclusione tra i portieri con Meret che ha saltato l’ultima convocazione per infortunio e potrebbero esserci ancora i tre della scorsa volta: Donnarumma, Vicario e Di Gregorio. In difesa possibile chiamata a sorpresa per Delprato dopo grandi prestazioni, torna anche Gatti e sono out Gabbia e Calafiori.

Possibile chiamata anche per Savona a sorpresa mentre ci sono importanti novità per la zona offensiva con Zaccagni che può tornare tra i convocati. A centrocampo Baldanzi e Casadei anche possono avere la loro occasione. C’è grande attesa ora per i prossimi convocati dell’Italia di Spalletti per quelle che saranno le prossime due partite.

Attenzione ora a quelle che sono le prossime ore perché in molti aspettano una chiamata dal ct tra i giovani.