Mazzarri torna ad allenare in Italia, l’hanno scelto dopo l’esonero

Arrivano notizie molto importanti che riguardano il futuro di Walter Mazzarri pronto a tornare ad allenare in Serie A un nuovo club dopo l’ultima esperienza a Napoli.

Ci sono delle novità che arrivano e sono davvero significative che riguardano quello che può accadere davvero per il resto della stagione perché ora c’è la notizia che conferma quello che sarà un altro esonero in Serie A e il ritorno di Mazzarri in panchina in Italia.

Adesso è tutto pronto per quello che sarà un grosso cambiamento in Italia, dove ci sarà la svolta per il progetto dell’allenatore che è pronto ad avere una nuova occasione con il club che ha già guidato per diversi anni. Dopo il Napoli è pronto un altro grande ritorno per Mazzarri in Serie A.

Adesso potrebbe chiudersi davvero la trattativa da un momento all’altro perché le prossime ore saranno quelle decisive per il tecnico che è in forte bilico e messo in discussione dopo i recenti risultati che hanno deluso. Ecco che allora adesso si parla di questa scelta da parte della società pronta a puntare forte su Mazzarri come nuovo allenatore.

Esonero in Serie A, chiamato Mazzarri

Dopo aver traghettato il Napoli la scorsa stagione per un breve periodo ora è pronto a tornare di nuovo ad allenare Walter Mazzarri che ha ricevuto una chiamata molto importante che può portare al ritorno in panchina in Italia dell’allenatore esperto con un suo ex club.

Adesso è un momento decisivo questo perché ci sono novità inerenti a quella che è la situazione di Paolo Vanoli che rischia l’esonero con il Torino. Il tecnico dei granata arriva da 6 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato e ora dopo un buon avvio è fortemente messo in discussione.

Adesso la società sembra davvero avere intenzione di ribaltare la situazione perché Vanoli può essere esonerato dal Torino che pensa a Mazzarri come suo sostituto. Il tecnico ex Napoli è già stato chiamato secondo i colleghi di calciomercato.com.

Questo potrebbe seriamente portare ad un clamoroso colpo di scena perché dopo un inizio davvero convincente che ora il Torino può esonerare Vanoli e ha scelto Mazzarri. Sarà decisivo il prossimo match contro la Juve nel Derby della Mole e in base al risultato sarà poi presa una scelta definitiva, approfittando anche della pausa delle Nazionali che può confermare questa decisione.