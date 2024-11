Calciomercato Napoli: scambio per Osimhen, svolta definitiva

Torna di moda, in casa Napoli, la questione legata al futuro di Victor Osimhen. Per il nigeriano arriva un’altra proposta, ecco tutti i dettagli.

Ancora sotto contratto con gli azzurri, ci sono delle novità che riguardano il destino di Victor Osimhen.

Il centravanti, campione d’Italia, attualmente in prestito al Galatasaray, ha chiuso in malo modo la sua esperienza in Campania.

La società cerca una soluzione per favorire il suo addio. Intanto, sulla scrivania del club di Aurelio De Laurentiis è arrivata un’altra proposta di scambio.

L’obiettivo del club è quello di massimizzare dalla cessione di Osimhen, che in estate ha fatto penare e non poco gli azzurri. Una lunga telenovela che alla fine si è risolta con un nulla di fatto.

In extremis è arrivata la proposta del Galatasaray, che si è accollato l’intero stipendio del calciatore pur di portarlo in Turchia. Operazione che non ha consentito al Napoli di poter monetizzare dall’addio del centravanti che è ancora sotto contratto con gli azzurri.

Intanto, ecco le ultime notizie relative al nuovo club che vorrebbe prendere dal Napoli Osimhen con uno scambio. E’ già pronta l’offerta.

Scambio per Osimhen: ecco chi arriva al Napoli

A fare il punto della situazione è AreaNapoli.it che ha svelato il retroscena di mercato relativo all’interesse del club nei confronti di Victor Osimhen.

Le sue prestazioni in Turchia hanno convinto la società che adesso è pronta a fare un grosso sacrificio pur di chiudere l’accordo con il Napoli e prendere il giocatore che ha tutte le carte in regola per fare la differenza in questo campionato.

De Laurentiis non è intenzionato a fare sconti al giocatore anche se alla fine le parti potrebbero accordarsi sulla base di questo scambio che consentirebbe al Napoli di prendere un grande talento.

Infatti, i dirigenti stanno spingendo per confermare al Galatasaray Osimhen. L’ultima idea dei turchi è quella di inserire nell’operazione Alper Yılmaz.

Napoli: scambio con il Galatasaray per Osimhen, i dettagli

Il Galatasaray ci ha preso gusto e adesso vuole confermare in squadra il nigeriano. C’è l’offerta da parte dei turchi che intendono chiudere in anticipo l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis.

La società sarebbe disposta a cedere al Napoli Barıs Alper Yılmaz, attaccante classe 2000 che può giocare su tutto il fronte offensivo. Ha una valutazione da 25 milioni di euro a cui potranno essere aggiunti ulteriori soldi per strappare il sì degli azzurri.