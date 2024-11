Inter-Napoli: allarme dall’infermeria, c’è un problema per Conte

Come si presenta il Napoli a San Siro? Arrivano importanti novità sugli azzurri, che si preparano al big match di campionato in programma domenica sera.

Ci sono degli aggiornamenti dall’infermeria azzurra: ecco le ultimissime notizie riguardo le condizioni fisiche di alcuni calciatori, che non sono al top della forma. Conte dovrà prendere una decisione riguardo la loro convocazione per la sfida di San Siro contro l’Inter che rappresenta per il Napoli un bel banco di prova, dopo il ko nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto della situazione riguardo le possibili scelte di Conte per il big match contro l’Inter.

La sfida di San Siro sarà già decisiva per il primo posto in classifica e dopo la battuta d’arresto contro l’Atalanta, gli azzurri non intendono fallire questo appuntamento.

Intanto, ecco le ultimissime sulle condizioni di 2 calciatori del Napoli che sono ancora in dubbio per la trasferta milanese. Conte dovrà prendere una decisione riguardo la convocazione di entrambi.

Inter-Napoli: novità dall’infermeria, ecco tutti i dettagli

C’è attesa in casa Napoli per la prossima sfida di campionato che metterà di fronte agli azzurri l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo in Champions League contro l’Arsenal.

La sfida di domenica dirà tanto sulle ambzioni dei ragazzi di Conte, che non intendono fallire questo appuntamento che può già essere decisivo per il primo posto in classifica.

Una vittoria, infatti, permetterebbe al Napoli di poter allungare sull’Inter. Intanto, ecco tutte le novità sui recuperi di Lobotka e Folorunsho.

Lobotka rientra contro l’Inter?

Prima della sosta delle Nazionali c’è questo big match che sarà decisivo per il primo posto in classifica in Serie A. Conte dovrà fare una scelta chiara per quanto riguarda Stanislav Lobotka, che è ancora in dubbio per la trasferta di Milano.

Oltre al centrocampista slovacco, c’è anche un altro azzurro che rischia di essere ai box per questa partita. Si tratta di Folorunsho che sarà valutato dallo staff medico nelle prossime ore.

Intanto, la sensazione è che Conte alla fine possa confermare la difesa a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno ed Olivera. Centrocampo solito con Anguissa e Gilmour e in attacco Politano, Lukaku, McTominay e Kvaratskhelia.