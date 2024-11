Napoli, Conte sotto accusa: c’è un rischio grosso

Situazione davvero paradossale quella che sta vivendo ora il Napoli di Conte perché ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano il futuro del tecnico.

E’ La Gazzetta dello Sport che lancia l’allarme per il Napoli che in questo momento si trova al primo posto ma ci sono dei numeri che non tornano. Grande compattezza della squadra di Antonio Conte che fino alla partita con l’Atalanta era la miglio difesa in Italia e in Europa, poi dopo il pesante ko per 0-3 qualcosa è cambiato.

Ma a preoccupare nel Napoli è un altro dato e ora bisognerà dare delle risposte, perché altrimenti sarà difficile cercare di capire come poter finire al meglio la stagione. Adesso anche lo stesso Conte può rischiare grosso dopo quello che è accaduto nelle ultime ore.

Un momento piuttosto delicato per Conte nel Napoli almeno nei numeri per quello che è accaduto nelle ultime ore, visto che si parla di una situazione davvero difficile da dover affrontare per il tecnico che difende il primo posto ma è bersagliato di continuo dalle critiche.

Napoli, Conte criticato per i numeri

Ci sono delle importanti notizie che arrivano visto che La Gazzetta dello Sport ha fatto un’analisi in merito a quella che è la situazione del Napoli di Antonio Conte.

Perché i numeri nel Napoli non tornano da dopo la sosta delle Nazionali di ottobre, dove il Napoli aveva chiuso con 9 gol fatti nelle prime 4 partite e poi ha fatto altri 9 gol ma in ben 7 partite. Sono crollati i numeri per quanto riguarda il gioco offensivo della squadra di Conte.

Si sono abbassate la media gol: da 2,25 a e 1,29, i tiri in porta, da 5,25 a 3,57 e quelli fuori da 6,25 a 4. Dimezzati anche i cross da 14 ai 7,86, così come le verticalizzazioni da 161,5 a partita a 127,43. Un po’ di preoccupazione c’è nell’ambiente Napoli che vorrebbe vedere i suoi idoli più all’attacco visto quello a cui sono stati abituati in passato.

Adesso però c’è una situazione difficile per il Napoli come scrive La Gazzetta dello Sport che almeno nei numeri ha visto un calo nella squadra di Conte anche se mantiene per il momento il primo posto della classifica Serie A.

Le prossime settimane saranno decisive per capire a che punto è questa squadra che al momento si dovrà giocare partite davvero importanti.