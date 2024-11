Napoli, patto nello spogliatoio: Conte ha deciso una cosa

Momento di grande tensione in casa Napoli dopo la sconfitta per 0-3 allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Atalanta che ha riaperto la lotta al primo posto in classifica.

Ora c’è solo 1 punto di distanza tra Napoli e Inter al primo e secondo posto e proprio domenica ci sarà il big match tra le due squadre che si sfideranno a San Siro. Una sfida tanto attesa che può aprire a grandi colpi di scena perché ora si parla di quello che può accadere che cambierebbe tutto per gli azzurri.

Intanto, ci sono importanti notizie in merito a quella che è la decisione da parte del Napoli di affrontare la situazione in un certo modo. Il club azzurro vuole cercare di affrontare la situazione al meglio possibile sotto tutti i punti di vista e lavora su ogni aspetto, mentale e fisico.

Antonio Conte prende la situazione in mano e sta cercando di motivare i suoi al meglio per prepararli alla grande sfida contro l’Inter. Sarà la sfida dei grandi ex perché oltre l’allenatore anche Lukaku e Politano hanno un passato nerazzurro.

Napoli, Conte carica i suoi per l’Inter

Al momento il Napoli vuole cercare di arrivare alla sfida con l’Inter provando ad ottenere i migliori risultati possibili sotto tutti i punti di vista e ci sono delle novità importanti che riguardano le scelte fatte dall’allenatore che sta preparando la settimana tipo e, intanto, ha anche osservato la partita dei nerazzurri contro l’Arsenal in Champions League.

Antonio Conte a Castel Volturno, come rivelato da Repubblica, sta cercando di migliorare il suo Napoli al meglio per affrontare una sfida davvero tanto importante in vista poi di quella che sarà anche la pausa Nazionale.

Il tecnico dopo il ko con l’Atalanta vuole cercare di riscattare la prestazione e il risultato e per questo motivo è svelato ciò che continua a ripetere da giorni al centro sportivo del Napoli, ovvero quello di mantenere altissima la concentrazione degli azzurri.

Infatti, Conte non vuole cali di concentrazione e fino a sabato, il giorno che il Napoli ha scelto per partire in vista di Milano, che bisognerà tenere altissima la concentrazione degli azzurri e di tutti i componenti della rosa per quella che è una gara davvero delicata per il proseguo della stagione contro i rivali dell’Inter.