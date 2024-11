Rivoluzione Napoli: cambio modulo, la decisione di Conte

Aggiornamenti sul Napoli di Antonio Conte che domenica sarà di scena a San Siro contro l’Inter. Ecco le ultimissime sulla decisione del tecnico riguardo la formazione da mandare in campo contro i nerazzurri.

C’è tanta attesa, in casa Napoli, riguardo il big match di domenica che metterà di fronte Inter e Napoli. Una sfida, quella di San Siro, che arriva in un momento chiave con la seconda sconfitta stagionale che è arrivata contro l’Atalanta e che ha messo in dubbio l’operato della squadra che è apparsa in uno stato di forma diverso dal solito.

Ecco perché, iniziano a circolare già le prime voci riguardo un possibile cambio di Antonio Conte che può riproporre una formazione diversa contro l’Inter.

Il Napoli torna alla difesa a 3 contro l’Inter?

Ancora dubbi di formazione per Antonio Conte che in questo momento è alle prese con diverse questioni relative anche al recupero di Lobotka.

L’eventuale rientro del centrocampista slovacco può cambiare i piani del tecnico, che a quel punto può mettere in panchina Gilmour che fin qui ha sostituito l’ex Celta Vigo.

Arriva una nuove voce che riguarda il futuro del Napoli con Antonio Conte alle prese con i dubbi di formazione in vista della sfida contro l’Inter.

Ci sono degli aggiornamenti anche riguardo il sistema di gioco degli azzurri, che saranno protagonisti a San Siro in una veste diversa rispetto al solito.

Probabile, infatti, è che alla fine Conte decida di mettersi a speccio e riproporre la difesa a 3 in una partita che è davvero importante non solo per la classifica ma anche per l’umore della piazza, delusa e amareggiata dopo la seconda sconfitta stagionale.

Intanto, tornano le voci riguardo il possibile nuovo acquisto a gennaio. Resta viva l’opzione di prendere dal Verona Jackson Tchatchoua che è l’esterno giusto per permettere al Napoli di cambiare modulo.

Probabile Formazione Napoli: le ultime notizie

“Conte contro l’Inter ripartirà dalle sue certezze. E’ giusto ricordare che in questo momento è davanti a tutti in classifica”. Così a Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio che ha poi proseguito.

“Formazione contro l’Inter? Penso che l’unico dubbio sia quello legato a Lobotka e Gilmour. Ovviamente, tutto dipende dalle condizioni fisiche del centrocampista slovacco. Se sta bene, Lobotka partirà titolare contro l’Inter”

Infine, De Maggio racconta un retroscena di mercato:

“Quando è arrivato al Napoli, Conte voleva riproporre il 3-4-3. Aveva chiesto un quinto forte a destra ma alla fine non è arrivato ed ha fatto fatica a riproporre quel modulo”.

“Buongiorno? Ad oggi è indietro rispetto ad altri suoi colleghi come Bastoni e Calafiori. Nella costruzione da dietro soffre però nei prossimi tre anni sono sicuro che diventerà uno dei migliori nel suo ruolo. Lukaku? Non è ancora il migliore ma comunque ha fatto quattro gol e quattro assist. Il progetto si basa anche su di lui”.