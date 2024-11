UFFICIALE – Allenatore esonerato, hanno scelto Rudi Garcia

Arrivano notizie molto importanti che riguardano il futuro di Rudi Garcia pronto di nuovo a mettersi a lavoro con una nuova squadra dopo l’esperienza di Napoli.

In Italia ha allenato Roma e Napoli nella sua carriera e ora arrivano delle nuove notizie che riguardano proprio quello che è il lavoro del tecnico francese Rudi Garcia che ha intenzione di fare qualcosa di importante per il proseguo della propria carriera. L’allenatore ha voglia di stupire e mettersi alla spalle la recente avventura e può provare già da subito.

Perché è in arrivo un’altra offerta per Rudi Garcia che può tornare subito in panchina dopo che ha lavorato con il Napoli alcuni mesi la passata stagione e ha poi chiuso con un esonero la sua parentesi in azzurro. Ora il tecnico è pronto a rimettersi a lavoro.

Perché proprio in queste ore è diventata ufficiale la notizia dell’esonero di un allenatore e il club punta su Rudi Garcia come sostituto. Bisognerà aspettare l’annuncio definitivo che può cambiare una volta e per tutte la parentesi attuale dell’allenatore francese che è svincolato.

Calciomercato: Rudi Garcia torna in panchina

Importanti notizie che riguardano proprio la scelta che ha deciso di fare la società andando ad esonerare l’allenatore per puntare su Rudi Garcia come nuovo tecnico che può seriamente provare a far rialzare la testa alla società che pensa di svoltare la stagione dopo un inizio non convincente.

In queste ore è diventata ufficiale la notizia che era già nell’aria da giorni, quella che riguarda la scelta del Rennes che ha esonerato mister Julien Stephan. Un passaggio dovuto da parte del club che ha ottenuto soltanto 11 punti in 10 giornate di campionato e si ritrova nella parte bassa di classifica.

Adesso il Rennes è pronto a ripartire e dopo l’esonero di Stephan può puntare su Rudi Garcia. Secondo le ultime notizie la società può seriamente pensare di prendere l’allenatore che è stato licenziato nei mesi scorsi dal Napoli. L’obiettivo è quello di rimettere subito in riga la squadra e ci proverà proprio lui.

Il comunicato ufficiale è arrivato dal Rennes che ha esonerato l’allenatore e ora può puntare su Rudi Garcia che è il nome in pole secondo il gradimento del dirigente Massara che sta lavorando per chiudere l’accordo con il nuovo tecnico.