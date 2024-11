Calciomercato, Napoli beffato: Conte rassegnato, va in Premier

Nuove indiscrezioni di mercato che riguardano il futuro del Napoli. Conte si deve rassegnare, il futuro del calciatore sarà in Premier League: ecco tutti i dettagli.

Arrivano conferme riguardo l’intenzione del club inglese che ha deciso di puntare con forza sul calciatore, che sta impressionando in Serie A.

Non ci sono le basi per una permanenza in Italia del ragazzo, che è destinato ad altri palcoscenici. Un duro colpo anche per il Napoli che era intenzionato ad avviare i colloqui per la firma del giocatore.

Adesso gli azzurri dovranno cambiare obiettivi.

Ci sono degli aggiornamenti di mercato che riguardano la prossima squadra del calciatore che è tentato dall’addio alla Serie A.

Le sirene della Premier League suonano con insistenza e adesso il giocatore non può far altro che ascoltare la proposta della big che ha messo nel mirino il trequartista in vista della prossima sessione di mercato.

Una beffa clamorosa anche per il Napoli, che era pronto a chiudere l’affare per portare in azzurro il calciatore. Adesso il club di Aurelio De Laurentiis dovrà rivedere i piani.

Niente Napoli: c’è la Premier nel suo futuro, ecco tutti i dettagli

Uomo copertina di questa prima parte di stagione, il calciatore ha stupito per la sua qualità di gioco. E’ una delle sorprese del campionato italiano e l’uomo in più anche della squadra che sta puntando con forza sulle giocato del talento scuola Real Madrid.

Le prestazioni super da parte del calciatore hanno impressionato anche gli scout inglesi, che hanno segnato il nome dell’argentino nella lista della spesa del club.

Adesso non c’è possibilità, per le italiane, di prendere il ragazzo che è diventato un nuovo obiettivo di mercato dell’Arsenal.

Addio Napoli: Nico Paz verso l’Arsenal, i dettagli

E’ destinata a concludersi la parentesi in Italia del giocatore scuola Real Madrid Nico Paz. Il trequartista, che a soli 20 anni ha impressionato gli addetti ai lavori, è pronto a fare le valigie per andare nel calcio che conta.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, Arteta è rimasto folgorato dal talento argentino ed è pronto a fare un tentativo per portare all’Arsenal Nico Paz. La concorrenza dei Gunners rischia di compromettere il lavoro di Manna, che si stava portando avanti per convincere il giocatore a firmare con il Napoli.

Adesso il dirigente dovrà accellerare per convincere il Como oppure puntare su altri giocatori dello stesso reparto. La cosa certa è che l’Arsenal non perderà di vista Nico Paz e farà di tutto per accontentare Arteta che lo vuole con la maglia dei Gunners.