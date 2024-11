Insigne chiama Napoli: la posizione di Conte e De Laurentiis

Aggiornamenti riguardo il futuro di Lorenzo Insigne che, nei giorni scorsi, ha aperto ad un clamoroso ritorno al Napoli. Ecco la reazione di Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis.

Antonello Venditti aveva ragione. Il cantautore romano, nel celebre brano Amici mai, diceva che quando due persone si son trovate bene alla fine il tempo trova un modo per farli ricongiungere.

Quei giri immensi che poi ritornano anche per Lorenzo Insigne che dall’altra parte del mondo pensa ancora a Napoli, club con il quale ha scritto pagine importanti della storia recente del club. Capitano degli azzurri, ha vinto anche diversi trofei, e a 33 anni il desiderio di poter tornare a vestire quella casacca.

Cosa pensano Conte e De Laurentiis del ritorno a Napoli di Insigne?

La nostalagia di Napoli è tanta per Lorenzo Insigne che nel 2023 ha potuto festeggiare la vittoria del terzo scudetto solo a distanza. E quel tricolore è rimasto solo un sogno per il talento di Frattamaggiore, attualmente a Toronto con un contratto fino a giugno 2026.

Uno stipendio da capogiro per il calciatore, che non è riuscito a fare il salto di qualità visto che anche in Canada ha vissuto dei momenti di grande difficoltà con la squadra che non è riuscita ad ingranare nel campionato di Major League Soccer.

Il lato positivo dell’esperienza in America è di sicuro lo stipendio ma anche la qualità della vita con il calcio che si vive senza troppe pressioni. Ma nel cassetto c’è sempre quel desiderio di tornare a vestire la maglia del Napoli.

L’apertura è arrivata dallo stesso Insigne nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco la reazione di Conte e De Laurentiis alla proposta di Lorenzo.

Ritorno di Insigne a Napoli? Cosa c’è di vero

“Se Conte chiamasse io mi fare trovare già pronto a Castelvolturno. Al Napoli non si può dire di no”.

Così Lorenzo Insigne che ha lanciato la bomba in merito ad un possibile ritorno in azzurro. Un tentativo da parte dell’ex capitano che sogna di tornare a vestire quella maglia.

Per il Napoli, Insigne sarebbe disposto ad abbassarsi anche lo stipendio.

Poche speranze per il ritorno di Insigne a Napoli

Ma il desiderio di Insigne è destinato a restare tale. Nonostante il messaggio dell’ex capitano, né Conte e De Laurentiis hanno risposto presente alla chiamata dell’azzurro che proseguirà la sua avventura in Canada.