Napoli, salta il rinnovo: l’annuncio toglie ogni dubbio

Svolta di calciomercato in casa Napoli che ora può seriamente preoccupare perché i discorsi rinnovi iniziano ad essere anche un possibile problema per il club azzurro.

Da quando è stato avviato il nuovo progetto di Antonio Conte a Napoli si respira aria di rivoluzione e sembra che andrà ancora così per un altro po’. Perché ora a raccontare tutto è stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis che ha confermato questa scelta da parte del club di fare le cose step by step e senza fretta.

Il Napoli sta cercando di ricostruire qualcosa che possa durare poi per anni nel tempo e la volontà è quella di cercare di rendere orgogliosi i tifosi. Intanto, si lavora senza sosta in casa azzurri anche per quella che è la questione legata ai rinnovi di contratto che oggi sono bloccati più che mai.

Sono diversi i giocatori del Napoli che possono andare via la prossima estate come altri che già l’hanno fatto e non c’è nessuna paura di perdere pezzi importanti anche. Perché ciò che conta è il gruppo, la squadra e tutti sono sostituibili per Conte anche che l’ha fatto capire, così come il presidente ADL.

Calciomercato Napoli: rinnovo bloccato, la situazione

Il Napoli tratta i rinnovi di Kvaratskhelia e Meret su tutti. Sono loro le due priorità del ds Manna e della società che vuole provare a trovare per entrambi l’intesa che soddisfi tutti. Adesso però la situazione sembra più bloccata del previsto.

Adesso c’è una notizia di calciomercato che arriva e riguarda il rinnovo di contratto di Meret con il Napoli. Il portiere azzurro è in scadenza a giugno 2025 e rischia di andare via anche a zero. Perché in questo momento il giocatore e il suo agente chiedono una cifra davvero importante per restare in azzurro, in caso contrario è pronto l’addio.

Adesso si cerca di capire quello che può accadere visto che si è parlato nelle ultime ore di un accordo imminente per il rinnovo di Meret con il Napoli ma, invece, la trattativa non sembra per niente ad un buon punto.

Infatti, fonti vicine al giocatore fanno sapere che tra il Napoli e Meret per il rinnovo c’è una grande distanza. In questo momento è più vicino l’addio nel 2025 per il portiere italiano che la sua conferma e l’annuncio arrivato anche dal giornalista Umberto Chiariello non lascia altri dubbi.