Napoli, svolta di mercato: Conte ha svelato l’incontro

Antonio Conte prepara la prossima e importantissima partita del suo Napoli contro l’Inter di Simone Inzaghi. Una sfida che vale la lotta scudetto e non solo.

Intanto, a cavallo di questa grande sfida, che metterà poi in pausa la Serie A per un paio di settimane vista la sosta delle Nazionali, ha parlato anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ha cercato di tranquillizzare l’ambiente su quella che sarà una grande sfida che vale tanto sotto ogni punto di vista.

Conte però non ha voluto commentare le parole del presidente del Napoli con cui ha costruito una squadra molto importante di calciomercato nell’ultima sessione estiva con l’aiuto del ds Manna.

L’allenatore ha cercato di spegnere subito la questione dello scudetto e ha voluto concentrare tutte le energie anche dell’ambiente sulla squadra attuale con il suo Napoli che è impegnato ora a fare qualcosa di straordinario e riprendersi dopo il brutto ko per 0-3 contro l’Atalanta.

Intanto, continuano a circolare voci su quelle che possono essere le prossime mosse di calciomercato del Napoli sotto le indicazioni di Antonio Conte. L’allenatore vuole provare a mettere in piedi una rosa sempre più competitiva per affrontare le altre.

Napoli, svolta di mercato: Conte annuncia l’incontro

In conferenza stampa in vista di Inter-Napoli sono arrivate le parole del mister Antonio Conte che ha voluto raccontare quello che è stato anche un incontro molto importante che ha avuto lui in prima persona con i vertici del club.

Conte non ha commentato le parole di De Laurentiis però ha svelato un aneddoto molto interessante accaduto negli ultimi giorni. Perché proprio l’allenatore ha raccontato di quello che è stato un incontro avuto tra lui e il presidente ADL e potrebbero essere stati tanti i temi affrontati, anche il calciomercato.

C’è l’impressione che il Napoli stia già lavorando per costruire una rosa sempre più forte e che già nella sessione di mercato di gennaio possa andare a migliorarsi con un altro colpo importante. Diversi i nomi finiti nel mirino del club azzurro che vuole accontentare Conte in base a quelle che saranno le sue esigenze.

Vedremo quindi se già a gennaio potrebbero esserci dei miglioramenti della rosa con Conte e De Laurentiis che stanno cercando di fare del proprio meglio e il segnale è arrivato anche con le parole di entrambi, a Napoli è tutto in work in progress.