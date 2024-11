Calciomercato Napoli scambio con l’Internacional, Juan Jesus nell’affare

Un altro grande affare per il Napoli che sta provando a chiudere lo scambio con l’Internacional. Svelati i nomi dei giocatori coinvolti, ecco tutti i dettagli.

Arriva dal Brasile l’indiscrezione che riguarda il mercato del Napoli. Gli azzurri, infatti, secondo le ultime notizie di mercato, si stanno preparando nel migliore dei modi alla sessione di gennaio 2025.

Pare che la società abbia messo nel mirino un giovane brasiliano di belle speranze, che è pronto a tornare in Europa. Nell’affare potrebbe rientrare anche Juan Jesus che è considerato un esubero della squadra.

Il difensore, infatti, è stato messo da parte con la dirigenza che vorrebbe cederlo prima della naturale scadenza di contratto fissata a giugno 2025.

Fuori dai piani di Antonio Conte, il Napoli ha messo in vendita Juan Jesus. Il brasiliano è uno di quelli finiti nella lista dei partenti insieme a Mario Rui e Zerbin.

Tutti e tre sono pronti a fare le valigie nel corso della prossima finestra di mercato, che si aprirà a gennaio 2025. Ecco nuovi aggiornamenti che riguardano il centrale ex Inter che è finito ai margini del progetto azzurro.

Juan Jesus, infatti, è stato proposto come contropartita all’Internacional per il giovane brasiliano che è finito nel mirino del Napoli.

Scambio con l’Internacional, Juan Jesu nell’affare: il Napoli è d’accordo

Attenzione massima da parte del Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato. Gli azzurri oltre ad aggiungere talento alla rosa, tentaranno di mettere a segno anche qualche cessione.

Gli scout sono volati in Brasile per guarda da vicino il brasiliano che è uno degli obiettivi per la retroguardia di Antonio Conte.

Secondo le ultime notizie riportate da Globo Esporte, il Napoli vuole prendere dall’Internacional Vitao. Il difensore, che ha un passato anche in Europa, è considerato il profilo migliore per completare la difesa azzurra.

Il calciatore ha una valutazione attorno ai 10-15 milioni. Secondo i ben informati, il Napoli ha messo sul piatto 7 per strappare subito Viato all’Internacional. Inoltre, come riportato da Portal Times, gli azzurri avrebbe inserito come contropartita anche Juan Jesus, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Calciomercato Napoli: obiettivo Vitao

Alla ricerca di un difensore centrale, Manna ha messo nel mirino Vitao dell’International. Il club azzurro è pronto allo scambio e ad inserire nella trattativa Juan Jesus, che è ai margini del progetto Napoli.