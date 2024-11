Napoli, retroscena de Laurentiis: il motivo del messaggio prima dell’Inter

Il tweet presidenziale, arrivato prima di Inter Napoli, ha fatto e discutere e non poco nell’ambiente azzurro. Ecco il retroscena riguardo i motivi che hanno portato De Laurentiis a scrivere quel messaggio.

Come un pompiere che spegne il fuoco. Così è sembrato l’intervento di Aurelio De Laurentiis che ha rassenerato gli animi in vista del big match di campionato contro l’Inter.

Le parole del patron non sono state apprezzate da una parte della tifoseria che si domanda cosa ci sia dietro questa mossa che è arrivato pochi giorni prima della gara di San Siro.

E’ l’edizione odierna di Repubblica a fare il punto della situazione e a motivare le parole di De Laurentiis che ieri pomeriggio in un tweet ha scritto.

“Oggi è un errore pensare allo scudetto. Può essere un atto di presunzione che tutti dobbiamo evitare. L’obiettivo della squadra è quello di tornare in Europa, consapevoli delle difficoltà del caso visto che dovremo affrontare squadre di un certo calibro come Inter, Juve, Atalanta, Milan, Roma, Lazio, Fiorentina e tante altre”.

“Adesso godiamoci l’inizio di stagione e ricordiamo che siamo all’inizio di un progetto di costruzione. Poi, come sempre, mai dire mai…”.

De Laurentiis spiazza tutti e spegne i sogni di gloria

Il messaggio è apparso fuori luogo, soprattutto in vista del big match di San Siro contro l’Inter che può determinare le ambizioni della squadra azzurra.

Il patron ha tenuto a sottolineare le priorità di questa stagione che non sono quelle di vincere lo scudetto ma di tornare in Europa.

Si tratta di un percorso che è appena iniziato e servirà pazienza prima di arrivare al traguardo finale.

Una strategia chiara da parte di De Laurentiis condivisa anche dall’allenatore Conte. Entrambi, infatti, hanno deciso di togliere pressione alla squadra proprio in vista del match di San Siro.

C’è bisogno di ripartire al meglio dopo il ko contro l’Atalanta che ha minato, in un certo senso, le sicurezze del gruppo. Ecco perché De Laurentiis ha provato a mantenere alta l’asticella riguardo l’obiettivo stagionale che resta la qualificazione in Champions League.

Napoli: la strategia di Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis non sarà presente a San Siro per la sfida contro l’Inter. Il patron, infatti, è volato a Los Angeles e seguirà a distanza la sua squadra. Rienterà a Napoli per un altro big match, quello contro la Roma in programma al Maradona domenica 24 subito dopo la sosta per le Nazionali.