Napoli, triplo colpo: arrivano grazie a due cessioni

Ci sono importanti notizie di calciomercato che riguardano il Napoli che può andare a piazzare colpi importanti in entrata e uscita con acquisti e cessioni.

Adesso il Napoli osserva già quello che può essere il mercato della prossima stagione, perché la società di De Laurentiis è pronta a portare avanti un altro mercato da leader in Europa grazie ad Antonio Conte in panchina pronto a convincere grandi giocatori a scegliere il suo progetto.

La sensazione è quella che si vogliono provare a fare le cose nel miglior modo possibile e per questo motivo che il Napoli cerca calciatori di grande spessore per approdare in azzurro il prossimo anno.

Calciomercato Napoli: triplo colpo con due cessioni

Il Napoli fa sul serio e con Conte, Manna e De Laurentiis vuole costruire una squadra sempre più forte da diventare tra le migliori in Italia e anche in Europa. Per questo motivo ci sono diversi profili che la società sta osservando e vuole cercare di fare di tutto per chiudere i loro arrivi. Infatti, ora il club è pronto a pizzare altri affari davvero importanti in uscita e anche in entrata.

Tra le varie scelte che possono essere fatte in casa Napoli c’è quella di considerare seriamente la cessione di Osimhen e Raspadori tra gennaio e giugno del 2025, con i due attaccanti pronti ad andare via perché hanno tanto mercato. Il primo piace in Premier League a Chelsea e Arsenal, ma anche al Galatasaray (dove gioca in prestito) che vuole provare a prenderlo a titolo definitivo. Sul secondo, invece, ci sono altri club importanti in Italia ed Europa.

Milan, Atalanta e Juventus pensano a Raspadori che può partire per 30 milioni di euro, c’è anche il Marsiglia del suo ex allenatore De Zerbi che lo valuta attentamente. Con i soldi della sua cessione e quella di Osimhen per i 75 milioni di euro di clausola rescissoria allora che il club può seriamente pensare di investire poi una cifra molto alta per altri obiettivi.

In entrata in casa Napoli piacciono tanto Skriniar, Singo e Dorgu. Possono essere loro i 3 acquisti che può fare il club azzurro che li segue con attenzione e può andarli a prendere al giusto prezzo entro la prossima estate.

Decisiva può essere proprio la volontà dei tre calciatori, vedremo se il Napoli riuscirà a comprare Skriniar, Singo e Dorgu.