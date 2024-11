Lukaku non convince: Conte ha già scelto il sostituto, è italiano

Il rendimento fino a questo momento altalenante di Romelu Lukaku potrebbe portare Antonio Conte a prendere una decisione incredibile.

Stando alle ultime notizie, infatti, il salentino potrebbe decidere di sostituire il belga, non in questo ma nel prossimo calciomercato estivo, considerato il fatto che avrebbe messo nel mirino l’attaccante italiano più prolifico in questo momento. È come se Conte volesse creare un blocco italiano con Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e per l’appunto questa prima punta, al punto da arrivare a sacrificare il suo più fedele alleato, Lukaku per l’appunto.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché bisognerà sempre valutare la posizione di Aurelio De Laurentiis, ma a comandare l’area tecnica è l’allenatore salentino, quindi l’impressione è che alla fine si farà come dice lui.

Conte sostituisce Lukaku con l’attaccante italiano

È nell’indole di Antonio Conte guardare sempre oltre, sennò non sarebbe l’allenatore che noi oggi conosciamo come uno dei migliori in circolazione. Ed anche al Napoli il salentino non si starebbe smentendo, visto e considerato che nonostante le importanti partite che aspettano la sua squadra, il tecnico azzurro starebbe già pensando come modificare la propria squadra per migliorarla e renderla ancora più forte in vista del futuro.

Per farlo c’è ovviamente bisogno di qualche sacrificio, che addirittura potrebbe portare via da Napoli ad appena qualche mese dal suo arrivo Romelu Lukaku. Il belga è il più fedele alleato di Antonio Conte, ma in questo inizio di stagione l’attaccante starebbe un po’ tradendo il salentino a livello di prestazioni, al punto che si starebbe seriamente già pensando di mandarlo via per fare spazio all’attaccante italiano più prolifico e determinante del momento.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli potrebbe iniziare seriamente a mettere gli occhi su Moise Kean, che anche oggi si è messo in mostra con la tripletta segnata alla sua ex squadra, il Verona, battuto per l’appunto dalla Fiorentina per 3 a 1.

Un Napoli “Made in Italy”: attivano la clausola per l’attaccante

Il Napoli potrebbe piombare su Moise Kean nel prossimo calciomercato. Considerato il rendimento di Lukaku, l’italiano potrebbe essere l’attaccante che faccia al caso di Antonio Conte, considerato anche lo stile di gioco che implica la presenza in squadra di un mattatore, come si sta dimostrando di essere l’ex Juventus.

Per questo motivo non è ad escludere un assalto del Napoli per Kean che, come riportato dai colleghi di Tuttosport riprendendo le parole del dg Viola Ferrari, potrebbe lasciare la Fiorentina nel momento in cui venisse attivata la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida anche per i club italiani per l’appunto.