Raspadori ai titoli di coda: svelato dove giocherà, ok del Napoli

L’avventura di Raspadori al Napoli è ai titoli di coda, ed il minutaggio dell’italiano in questo inizio di stagione ne è la conferma più lampante.

Considerato il tipo di allenatore che è Antonio Conte, esclusioni del genere bisognava aspettarsele, anche perché Raspadori non è quel tipo di profilo che il salentino tende ad utilizzare, ma l’ex Sassuolo ha fino all’ultimo lottato per cercare di ritagliarsi dello spazio all’interno di questa squadra. Alla fine non ci è riuscito, complice anche la concorrenza, motivo per il quale le strade fra le parti potrebbero separarsi una volta e per tutte nel prossimo calciomercato invernale.

Raspadori via a gennaio: il Napoli ha deciso

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Giacomo Raspadori, sempre più fuori dalle rotazioni di Antonio Conte settimana dopo settimana. Ovviamente da qui a gennaio tante cose potrebbero cambiare, con il salentino che potrebbe tornare a prendere in considerazione l’italiano, ma ad oggi l’impressione è che l’ex Sassuolo possa lasciare il club azzurro nel prossimo calciomercato invernale.

A conferma di questo il fatto che l’attaccante sarebbe finito nel mirino di alcune squadre, di Serie A e non, disposte e pronte a sedersi al tavolo delle trattative con Manna e soci per discutere del trasferimento di Raspadori. Consapevole del fatto che oramai in azzurro non ha più nulla da dare, il Napoli si è convinto a cedere l’italiano, ma solo ed unicamente alle sue condizioni.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Niccolò Ceccarini nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di ascoltare proposte di prestito per Raspadori. Chiunque voglia strappare l’attaccante al Napoli, deve presentarsi dal presidente azzurro con un’offerta economica importante, che possa permettere al club partenopeo di non registrare una minusvalenza troppo sostanziosa rispetto alla cifra che venne sborsata oramai due anni fa per acquistarlo dal Sassuolo.

Svelato dove giocherà Raspadori

Giacomo Raspadori andrà via dal Napoli, ma l’impressione è che continuerà comunque a giocare in Serie A. Sono infatti diverse le squadre sulle tracce dell’81 del Napoli, in modo particolare il Milan. Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero potrebbe puntare sull’ex Sassuolo nel prossimo calciomercato per completare la rosa di Paulo Fonseca, anche se difficilmente De Laurentiis cederà un giocatore comunque di queste qualità ad una diretta concorrente.

Il Milan non sarebbe però l’unica soluzione per Raspadori, visto che anche Juventus ed Atalanta lo starebbero valutando, ma il discorso fatto per il Diavolo vale anche per quest’ultime due. Staremo a vedere.