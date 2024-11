Napoli, Conte una furia: litiga a Dazn, i motivi

Furia di Antonio Conte in diretta su Dazn. C’è il litigio con Luca Marelli: ecco cosa è successo.

A scatenare l’ira del mister è il giudizio da parte dell’esperto arbitrale che ha giudicato la prestazione dell’arbitro Mariani che ha concesso un calcio di rigore discutibile all’Inter.

L’ex arbitro Luca Marelli, opinionista Dazn, nel post partita di Inter Napoli ha commentato la decisione di Mariani che ha concesso all’Inter un calcio di rigore, poi fallito da Calhanoglu, per un fallo in area di Zambo Anguissa su Dumfries.

L’episodio ha creato non poche polemiche con Antonio Conte che ha deciso di dire la sua sull’accaduto.

Lite in diretta a Dazn sul rigore concesso all’Inter: ecco la posizione di Conte

Così Luca Marelli che ha scatenato l’ira di Antonio Conte.

“Rigore Inter? In questi casi il Var non può intervenire. L’arbitro, infati, ha giudicato l’episodio dal campo. Il contatto è molto leggero. Mariani dalla velocità è stato preso in contropiede ed ha valutato il fallo come calcio di rigore”.

A queste dichiarazioni, Conte ha risposto:

“Fatemi capire. Perché il Var non poteva intervenire? Se c’è un errore bisogna affidarsi al Var. Cosa significa non poteva intervenire? Quando conviene intervengono mentre in altri casi non lo fanno?”.

Poi, ancora: “Marelli può dire quello che vuole. Io parlo per logica: il Var deve correggere gli errori o segnalare sviste dell’arbitro. Questo è un clamoroso errore che può fare la differenza sulla partita. E’ una decisione che avrebbe potuto cambiare il match. Il Var deve intervenire e basta. Questa cosa mi fa arrabbiare davvero. Io non parlo solo di me ma di tutti gli allenatori”.

“Facendo così, che non si interviene su alcuni episodi, si creano dei retropensieri. Se c’è un errore il Var deve intervenire per correggerlo”.

In conferenza stampa, Conte è tornato a parlare del battibecco avuto con Marelli a Dazn. Ecco cosa ha detto.

Conferenza stampa Napoli: le parole di Conte dopo l’Inter sul calcio di rigore concesso ai nerazzurri

Conte ha ribadito il suo punto di vista riguardo l’episodio del calcio di rigore concesso all’Inter. A parer suo, il Var ha commesso un grave errore a non intervenire.

“Mi hanno detto che il Var non poteva intervenire su quell’episodio e ciò mi ha dato fastidio. Se c’è un errore il Var ha l’obbligo di intervenire. Questo protocollo può portare a delle dietrologie. Su Kvara, spinto in maniera clamorosa, c’era un rigore e mi dicono che il Var non poteva intervenire. Io dico il contrario, se c’è un errore bisogna correggere e richiamare l’arbitro al monitor. Se non si fa questo si creano dei cattivi pensieri, io non voglio averli: pretendo onestà intelletuale da parte di tutti”.