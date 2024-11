Salta la partita contro il Napoli per infortunio: c’è l’annuncio

Oltre a saltare la Nazionale, il calciatore rischia seriamente di dover assistere dalla tribuna anche alle prossime partite della sua squadra.

L’allenatore non poteva ricevere notizia peggiore, soprattutto se si considera il fatto che stiamo parlando di uno dei giocatori più importanti dell’intera rosa. Fare a meno di lui non sarà semplicissimo, ma non è da escludere che questa sosta possa servirgli per recuperare prima del previsto. Ovviamente da qui a fare proiezioni ce ne vuole, anche perché ci sarebbero da aspettare i risultati degli accertamenti ai quali si sottoporrà nelle prossime ore, ma per il momento le sensazioni non sono positive.

Salta il Napoli per infortunio: l’annuncio

Importanti novità arrivano dall’infermeria della squadra per l’allenatore, che dopo il recente annuncio si è reso conto della gravità dell’infortunio che ha subito uno dei suoi migliori giocatore. La speranza è che questa sosta possa servire al ragazzo per anticipare i tempi di recupero, che ad oggi sarebbero ancora incerti per via del fatto che il centrocampista non si sarebbe ancora sottoposto a nessun accertamento specifico.

Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più, con Antonio Conte che osserva interessato l’evolversi di questa situazione, visto e considerato che il giocatore sarà uno dei prossimi avversari del Napoli in campionato, forse. Dal canto suo l’allenatore salentino spera che il centrocampista possa non recuperare da questo fastidio, anche perché avrebbe così un avversario in meno di cui preoccuparsi considerate le qualità del ragazzo. Allo stesso tempo, gli avversari invece si affidano al fatto che questa sosta possa aiutarlo per dedicarsi interamente al suo recupero, che si prospetta essere però piuttosto lungo nel momento in cui dovessero essere confermate le iniziali preoccupazioni.

Stando dunque a quanto annunciato dal CT della Serbia Stojkovic, Ivan Ilic non prenderà parte a questa sosta per via dell’infortunio al ginocchio rimediato contro la Juventus. Condizioni, queste, che preoccupano e non poco Paolo Vanoli, che il prossimo primo di dicembre ospiterà allo stadio Grande Olimpico di Torino il Napoli capolista.

Emergenza infortuni: doppia assenza in vista del Napoli

DI mezzo c’è un’altra partita, ma considerato il blasone della sfida dalle parti di Torino già starebbero iniziando a pensare al Napoli. Inevitabile considerato il fatto che Paolo Vanoli ospiterà nella casa del Toro il suo mentore, Antonio Conte, in una sfida che potrebbe significare tanto per il cammino in campionato di entrambe le squadre.

C’è una questione alla quale l’allenatore granata deve però fare fronte: l’infermerie piena. Oltre ad Ivan Ilic, infatti, contro il Napoli il Torino rischia di fare a meno anche di Samuele Ricci, anche lui infortunatosi contro la Juventus, ma non al ginocchio ma alla caviglia, anch’essa da valutare.