Napoli: 2 crack nel mirino, la rivelazione dell’agente

Ultimissime notizie calciomercato Napoli. Arriva la svolta per quanto riguarda il futuro dei tre giovani talenti, che sono gli osservati speciali da parte di Manna che valuta l’eventuale arrivo in azzurro.

E’ l’agente dei tre calciatori a rompere il silenzio riguardo l’eventuale approdo a Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, è sempre attenta ai talenti che militano nei campionati italiani e non solo.

Non è la prima volta che il club decide di investire su alcuni calciatori di prospettiva. Già in passato è successo lo stesso. Alcuni esempi sono Caprile e Cheddira, prelevati dal Bari così come Folorunsho.

Ecco, questa volta, i nomi dei giocatori che sono finiti nel mirino di Manna per il futuro.

E così, a margine di un evento a Castellammare di Stabio, per l’inaugurazione di un campo, il procuratore di Giovanni Di Lorenzo Mario Giuffredi, ha parlato a Calcio Napoli 24 riguardo l’eventuale interesse degli azzurri nei confronti di tre suoi assistiti, che stanno impressionando in questa prima parte di stagione tra Serie A e Serie B.

Calciomercato Napoli: quali sono i giovani nel mirino di Manna?

Il dirigente azzurro, con un passato alla Juventus, ha alle spalle una grande esperienza per quanto riguarda i giovani talenti.

In bianconero, per esempio, ha portato diversi calciatori che poi hanno fatto la differenza. L’ambizione del ds è quello di replicare quanto già fatto nella precedente esperienza juventina.

C’è la possibilità di portare a Napoli dei giovani di prospettiva?

Secondo le ultime indiscrrzioni di mercato, nel mirino del Napoli ci sono i fratelli Esposito: Sebastiano, Salvatore e Pio, protagonisti tra Serie B e Serie A. Ecco tutta la verità raccontata dall’agente Mario Giuffredi.

Calciomercato Napoli: le ultime sui fratelli Esposito

Mario Giuffredi, agente dei fratelli Esposito, Sebastiano, Salvatore e Pio ,ha parlato del futuro della possibilità di un arrivo al Napoli dei tre.

“Tutti e tre piacciono a Giovanni Manna. Ci possono essere stati dei contatti, in futuro vedremo cosa accadrà. Non bisogna mai porre limiti alla provvidenza. Io penso che tutti i giocatori di qualità sono seguiti dal Napoli ed i fratelli Esposito lo sono, ecco perché il club gli sta dietro”.

“Pio e Sebastiano sono ancora di proprietà dell’Inter, vedremo cosa accadrà. Su Seba l’Empoli ha il diritto di riscatto. Salvatore, invece, è a tutti gli effetti un tesserato dello Spezia. Vedremo in futuro cosa potrà accadere. Loro devono pensare a fare bene in campo. Di sicuro il Napoli è attento ai giovani talenti e Manna è un grande esperto, quindi sono giocatori che sta seguendo con attenzione per il futuro”.