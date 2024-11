Roma, niente Montella: scelto l’allenatore che sfiderà il Napoli

Grande caos in casa Roma in queste ore per quello che è accaduto con l’esonero di Ivan Juric che non è riuscito a far rialzare la testa al club giallorosso.

Anzi, la Roma è sprofondata nella seconda metà di classifica e ora il campionato di Serie A si fa davvero complicato. La società ancora non ha scelto un nuovo allenatore e ci sono tante voci che circolano. La speranza è quella di provare subito a trovare la nuova guida tecnica perché in questo momento bisognerà approfittare della pausa Nazionali per cercare di dare la possibilità all’allenatore di lavorare.

Al momento però la Roma con i Friedkin ancora non ha scelto il nuovo allenatore e si è parlato anche di Vincenzo Montella, ct della Turchia ed ex calciatore proprio del club giallorosso che conosce bene l’ambiente. In questo momento però la situazione è davvero complicata perché arrivata un’altra forte smentita in tal senso.

Roma, nuovo allenatore da scegliere: sfiderà subito il Napoli

La Roma deve scegliere il nuovo allenatore dopo che ha già esonerato De Rossi e Juric in pochissime giornate. Ora si fanno tanti nomi tra cui quello di Vincenzo Montella che da ct della Nazionale della Turchia potrebbe avere un permesso speciale per allenare in contemporanea anche la Roma come capitato a Calzona con il Napoli la scorsa stagione.

Niente da fare però. Perché proprio in queste ore arrivano le parole di Ceyhun Kazanci, vice presidente della federcalcio turca, che ha smentito la possibilità di vedere Vincenzo Montella sulla panchina della Roma. Quindi si riparte da capo per il club giallorosso con i tifosi che ora stanno perdendo la pazienza per la gestione del progetto e della situazione da parte dei Friedkin.

Non sarà Montella il nuovo allenatore della Roma e si cerca il sostituto dopo l’esonero di Juric. Sono diversi i nomi che quindi ora prendono quota e tra questi c’è anche chi ha già lavorato nell’ambiente giallorosso come anche il più recente De Rossi.

Una scelta che potrebbe fare la Roma può essere quella di puntare su Allegri avviando un nuovo progetto, ma più possibile invece ad oggi un ritorno di De Rossi o dell’ex Napoli Rudi Garcia che ha già allenato la Roma e conosce bene anche lui l’ambiente. Proprio Garcia potrebbe sfidare subito il suo passato in Napoli-Roma.