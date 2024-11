Sarri torna ad allenare in Italia, sfiderà subito il Napoli

Tutto pronto per il grande ritorno di Maurizio Sarri che può essere subito in panchina dopo la pausa delle Nazionali e affronterebbe anche il Napoli.

L’ex tecnico di Napoli e Juventus dopo l’ultima avventura alla Lazio ora è pronto a prendere le redini di una nuova società che può pensare di puntare forte su di lui anche subito. Perché Sarri piace a diversi club da un po’ di tempo e per questo motivo che ci sono novità che riguardano ora la scelta che sembra fatta.

Clamoroso grande ritorno in panchina in Italia per Maurizio Sarri che può davvero essere annunciato da un momento all’altro con un nuovo club italiano. Perché ci sono delle novità che riguardano ora quello che può accadere nelle prossime ore.

Attenzione al colpo di scena perché Sarri dopo aver allenato la Lazio fino a qualche mese fa ora può addirittura ritrovarsi su un’altra grande panchina in Serie A. La scelta sarà fatta proprio nelle prossime ore e ci sono delle conferme importanti che lo riguarderebbero.

Calciomercato: Sarri torna in Serie A

Una situazione davvero particolare quella che si sarebbe venuta a creare nelle ultime ore perché c’è una società che può puntare forte su Maurizio Sarri per riportarlo in Italia, lui che non vede l’ora di ricevere la giusta chiamata e fare qualcosa di importante per il futuro.

Nuovo allenatore per la Roma, in arrivo la scelta e c’è Sarri in pole! Il club giallorosso potrebbe seriamente pensare di puntare sull’ex tecnico della Lazio che da qualche mese è fermo in attesa della giusta chiamata. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire come andrà a finire dopo l’esonero di Juric.

Un annuncio molto importante è arrivato da parte di Orazio Accomando di Dazn che ha svelato quello che può accadere perché Sarri è stato contattato dalla Roma e le pati sono ancora in aggiornamento per scoprire quello che può accadere da u momento all’altro.

Al momento la situazione sembra essere piuttosto chiara, perché i Friedkin stanno prendendo ancora un po’ di tempo per fare la scelta giusta e definitiva. Un altro nome che piace alla Roma oltre quello di Sarri è quello di Roberto Mancini, più remote le piste che porterebbero a Rudi Garcia, Allegri o il ritorno di De Rossi.