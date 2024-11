Ansia Anguissa, out con il Camerun: il vero motivo fa felici i tifosi

Frank Anguissa è partito per il Camerun ma nella gara di oggi è assente e i tifosi sono subito in ansia: ma ora è stato svelato il motivo.

Il centrocampista è diventato uno dei fari cel Napoli di Conte, è diventato centralissimo nel progetto azzurro e ora è riuscito anche a tornare estremamente importante i tifosi non ne vogliono più farne a meno. Il Napoli non ha sostituti diretti e concreti per il centrocampista ex Fulham e quindi perderlo in un momento così delicato sarebbe estremamente deleterio ai fini del campionato.

Il primo posto del Napoli andrà difeso con le unghie e con i denti da Antonio Conte e da tutta la squadra che nella prossima partita affronteranno la “nuova” Roma di Claudio Ranieri che ha voglia di tornare a fare risultato.

Anguissa assente con il Camerun: Napoli in ansia

Lo stop al campionato di questa settimane è dipeso, com’è ben noto, dalla pausa per le nazionali in cui tantissimi calciatori lasciano la Serie A per onorare tutti gli impegni delle rispettive federazioni. Anche Anguissa è volato in Camerun per gli impegni importantissimi che dovranno disputare i “leoni indomabili”.

Il Camerun affronterà prima il Namibia e poi lo Zimbabwe per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali, girone in cui il Camerun è ovviamente primo in classifica con 9 punti a disposizione.

Nel pomeriggio è arrivata la notizia che Frank Anguissa sarebbe stato assente per Namibia-Camerun e il suo forfait ha mandato in ansia tutto il mondo Napoli.

Out Anguissa, i veri motivi fanno felici i tifosi

L’assenza di Anguissa ha fatto preoccupare tutti i tifosi del Napoli che non vorrebbero perdere un calciatore così importante per il prossimo futuro, anche perché non ci sono sostituti naturali per il calciatore camerunense.

La verità sul forfait di Anguissa è finalmente stata svelata. A svelare la notizia è il CT del Camerun, Marc Brys che ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti presenti prima della partita e ha rivelato che si tratta di un’assenza molto pesante “non ho potuto convocarlo perché dovrà restare a casa con il suo figlio appena nato“.

Dunque Anguissa è diventato papà per la terza volta. I tifosi del Napoli, a questo punto, passano dalla preoccupazione alla gioia totale perché il terzo figlio è una grande notizia per il calciatore che sicuramete ora sarà al settimo cielo.

Anguissa in campo per Napoli-Roma

Dopo gli impegni con la Nazionale del Camerun, Anguissa farà ritorno a Napoli e sarà subito in campo contro la Roma. Non ci sono problemi fisici di nessun genere e non ci sono pericoli che possa saltare la gara di Serie A.

Resta da capire se martedì 19 sarà in campo per Camerun-Zimbabwe o se farà ritorno prima del previsto per poter tornare ad allenarsi con Antonio Conte.