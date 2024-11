Colpo d’esperienza per la Juventus: accordo Giuntoli-ADL

All’importante lista di “cori ‘ngrati” si potrebbe presto aggiungere un altro calciatore, in procinto di passare dal Napoli alla Juventus.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice anche un rapporto mai sbocciato con Antonio Conte, l’azzurro starebbe spingendo per lasciare il club partenopeo già nel prossimo calciomercato invernale. Tante soluzioni sarebbero state presentate in queste settimane sul tavolo suo, del suo agente e di Giovanni Manna, ma l’impressione è che fra tutte quella della Juventus sembrerebbe essere la più gradita.

Dal canto suo Antonio Conte avrebbe già dato massima disponibilità ad un trasferimento del genere. Bisognerà capire adesso come prenderanno i tifosi un tradimento del genere.

Lascia il Napoli per la Juventus: tutto pronto per gennaio

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, che in quel di gennaio potrebbe chiudere un’incredibile ed inaspettato affare con la Juventus.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice un rapporto mai sbocciato con Antonio Conte, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori più esperti della formazione partenopea. Al momento ogni discorso è in fase di inizializzazione, ma l’impressione è che da qui alle prossime settimane potrebbero già arrivare novità importanti in merito, complici anche i primi contatti andati in scena tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. L’intenzione del dirigente bianconero è quello di regalare a Thiago Motta un innesto di qualità ed esperienza che possa andare a risolvere parte dei problemi di uno dei reparti più colpiti dagli infortuni in questo inizio di stagione, ed ecco spiegato il perché la Juventus stia seguendo il calciatore del Napoli.

Stando dunque a quanto riportato da Areanapoli.it, a fronte del grave infortunio di Cabal, fuori fino alla fine della stagione per la rottura del crociato, la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo su Mario Rui nel prossimo calciomercato invernale, sfruttando il rapporto oramai ai minimi termini fra il portoghese, il club azzurro ed Antonio Conte, con il quale potremmo dire non essere in realtà mai cominciato.

Giuntoli convince ADL: accordo Napoli-Juventus

La Juventus potrebbe seriamente pensare a Mario Rui per il prossimo calciomercato invernale. Il portoghese rappresenterebbe essere un’opportunità abbastanza intrigante con la quale andare a rinforzare e completare la difesa di Thiago Motta in vista della seconda parte di stagione, rimasta orfana di Cabal e Bremer dopo le due rotture dei crociati.

Dal canto suo il Napoli non vede l’ora di liberarsi dal pesante ingaggio di Mario Rui, 2 milioni di euro, ma bisogna prima capire se Aurelio De Laurentiis è disposto ad andare a rinforzare una diretta concorrente non solo al titolo ma anche e soprattutto alla Champion League. Staremo a vedere.