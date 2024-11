Comprano Osimhen a 75 MLN: hanno già avvisato il Napoli

Resta sempre un tema principale di calciomercato quello che riguarda il futuro di Victor Osimhen pronto a lasciare il Napoli una volta e per tutte per firmare con una nuova squadra.

Momento chiave questo per la carriera di Osimhen pronto a fare il definitivo salto di qualità con una nuova squadra. Perché il giocatore nigeriano ha lasciato Napoli in prestito per il Galatasaray dove a suon di gol si sta già dimostrando decisivo per il club turco in campionato e in Europa.

Adesso c’è la volontà da parte di alcuni club di puntare su di lui perché la prossima estate può partire per una clausola di 75 milioni di euro che è presente nel contratto firmato nuovo con il Napoli prima del prestito al Galatasaray. Adesso ci sono delle importanti novità che arrivano e riguardano quello che può accadere.

Adesso sembra tutto pronto per il prossimo trasferimento di Osimhen che può ora pensare di approdare in un nuovo club, perché il Galatasaray è già pazzo di lui e sta provando a prenderlo a titolo definitivo, ma sembra che alla fine andrà via perché il club turco non può andare oltre i 55 milioni di euro da offrire, mentre altri club sono pronti a spingersi anche oltre.

Calciomercato: comprano Osimhen a 75 MLN

Arriva l’annuncio che riguarda quello che accadrà con il futuro di Osimhen pronto a lasciare Napoli a titolo definitivo, perché ci sono club disposti ad accontentare il club partenopeo che una volta venduto il giocatore potrà andare a rinforzare la rosa nei minimi dettagli.

Spuntano fuori le dichiarazioni del direttore sportivo Giovanni Manna che chiarisce quello che può accadere con Osimhen per il futuro. Perché il calciatore è pronto ad approdare in una grande squadra come ha sempre desiderato e ora potrà farlo.

Lo stesso ds del Napoli Giovanni Manna ha spiegato che Osimhen non resterà al Galatasaray perché il calciatore vale 75 milioni di euro e ci sono club già disposti a versare quella cifra in vista della prossima estate, mentre il Galatasaray al momento non ha quel budget.

Adesso c’è grande attesa per quello che può accadere per Osimhen con il giocatore che ha il desiderio di andare a vestire la maglia di un potente club della Premier League, il campionato dei suoi sogni che può dargli la grande occasione in vista del prossimo anno.