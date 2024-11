Squalifica Conte, decise quante partite salta

Grandi polemiche in Italia dopo quello che è accaduto in Inter-Napoli, con l’allenatore Antonio Conte che è entrato nel mirino di FIGC e Procura Federale col rischio squalifica.

Non è stato facile gestire le emozioni e le sensazioni dopo l’ultima partita di campionato giocata contro la sua ex squadra, perché ci sono state grandi polemiche in campo e fuori anche dopo quando è stato concesso un rigore all’Inter contro il Napoli per un tocco (molto leggero) di Anguissa su Dumfries.

Un episodio che avrebbe potuto condizionare la partita e il risultato, ma alla fine l’errore di Calhanoglu ha placato gli animi, ma solo all’apparenza. Perché a fine partita c’è stata una sfuriata per nulla pacata da parte di Antonio Conte che ha tirato fuori di tutto puntando il dito contro gli arbitri e il sistema calcio italiano sull’utilizzo Var.

Adesso, a distanza di qualche giorno, si parla di quella che può essere la squalifica di Conte per le prossime partite del Napoli dopo le frasi che ha utilizzato e che non sono per niente piaciute ai piani alti.

Squalifica Conte: sarà assente per Napoli-Roma?

Nelle prossime ore arriverà una decisione definitiva per quanto riguarda la possibile squalifica di Conte per Napoli-Roma e le prossime partite di campionato. Perché l’allenatore in questo momento non è stato sanzionato dal Giudice Sportivo che ha solo multato il club dell’Inter per i ripetuti insulti a Lukaku.

E’ dall’edizione di Repubblica che ci sono aggiornamenti su quella che può essere la squalifica per Antonio Conte per Napoli-Roma e anche le altre partite. Perché adesso soltanto la FIGC può intervenire e sanzionare l’allenatore del club azzurro e capolista per i fatti accaduti in diretta tv a Dazn dopo Inter-Napoli.

Conte si è sfogato e ha criticato il modo di utilizzare il VAR in Italia, per poi entrare nel dettaglio sul rigore Dumfries-Anguissa che poteva condizionare il risultato di Inter-Napoli. Una frase non è per nulla piaciuta quando ha utilizzato il termine ‘retropensieri’.

Al momento però la FIGC non ha fatto ancora nessuna richiesta a Dazn per acquisire le immagini dell’intervista e potrebbe solo in quel caso arrivare una squalifica per Conte dalla Procura Federale. Secondo le ultime notizie però pare che alla fine l’allenatore possa essere regolarmente in campo per Napoli-Roma dopo la sosta.