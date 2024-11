Napoli: svolta Rafa Marin, c’è un nuovo accordo con il Real Madrid

Quale sarà il futuro del difensore del Napoli Rafa Marin? Ecco gli ultimi aggiornamenti con la telefonata del Real Madrid che cambia il futuro del difensore.

Con zero presenze in Serie A, ed una sola apparizione in Coppa Italia, contro il Palermo, si intensificano le voci riguardo il destino del centrale difensivo spagnolo, arrivato nel corso del calciomercato estivo dal Real Madrid.

Ecco le ultimissime riguardo la prossima destinazione di Rafa Marin. C’è stato un contatto con i dirigenti del Real Madrid, che non hanno perso di vista il calciatore che è un prodotto del vivaio dei Blancos.

Le aspettative, dopo l’acquisto da parte del Napoli, erano altre. Ad oggi, infatti, c’è tanta delusione per il mancato utilizzo in campionato di Rafa Marin.

Le gerarchie in difesa non sono cambiate, con Buongiorno e Rrahmani che restano avanti per Antonio Conte che, anche quando ha utilizzato la difesa a tre, ha preferito schierare Di Lorenzo come braccetto di destra.

Una bocciatura per Rafa Marin, che l’unica presenza fatta è stata in Coppa Italia contro il Palermo. Intanto, sul difensore spagnolo arrivano delle nuove indiscrezioni di mercato: può essere già sacrificato dal Napoli. Ecco tutti i dettagli.

Addio Rafa Marin: telefonata con il Real, si decide il futuro dello spagnolo

Acquistato dal Napoli in estate, per 12 milioni di euro, il calciatore è legato agli azzurri per altre cinque stagioni. Il Real Madrid, però, non ha perso d’occhio il prodotto del suo vivaio e continua a monitorarlo per il futuro.

Nel contratto, infatti, è presente una clausola di recompera a favore degli spagnoli. Nel 2026, gli spagnoli che hanno la possibilità di riportare al Real Madrid Rafa Marin per 25 milioni. Mentre nel 2027, il prezzo aumenta di altri dieci fino a salire a 35.

Ritorno in Spagna per Rafa Marin: il Real Madrid contatta il Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da El Chiringuito, considerando gli infortuni di Carvajal, Alaba ed Eder Militao, i dirigenti avrebbero deciso di richiamare al Real Madrid Rafa Marin.

Il difensore spagnolo, acquisto in estate dal Napoli, sta avendo non poche difficoltà visto che fino a questo momento non ha mai esordito in Serie A. Conte, infatti, ha fatto capire di voler puntare su altri profili. Ecco perché, i madrileni, starebbero pensando di riprenderlo a gennaio considerando le difficoltà nel reparto difensivo.