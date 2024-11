Prendono Dragusin a gennaio, SKY svela la destinazione

Arrivano conferme molto importanti e autorevoli che riguardano il possibile ritorno di Radu Dragusin in Serie A perché il centrale rumeno può di nuovo tornare nel campionato italiano.

Possibile svolta nella prossima sessione di mercato invernale che aprirà tra poco più di un mese, perché adesso si parla di quella che può essere la prossima destinazione di Dragusin che dopo aver lasciato il Genoa a gennaio 2023 per andare a giocare con il Tottenham ora potrebbe di nuovo tornare in Serie A dove ha dimostrato di essere di un livello importante viste le sue caratteristiche.

In Premier League, invece, il giocatore non è riuscito a lasciare il segno ancora e non sembra essere considerato uno dei giocatori di riferimento della formazione del Tottenham. Per questo motivo il giocatore può tornare in Serie A.

Il difensore rumeno ha tanto mercato perché già lo scorso gennaio aveva diverse squadre interessate a lui che avevano pensato di puntarci, ma ora il suo futuro potrebbe ancora cambiare con un altro trasferimento in poco tempo che può riportare Dragusin in Italia.

Calciomercato: Dragusin torna in Italia a gennaio

Per questo motivo che ora si cerca di capire quella che può essere la prossima destinazione di Dragusin con aggiornamenti che arrivano da Sky Sport sul giocatore rumeno che può seriamente tornare in Italia.

Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire se Dragusin può tornare in Serie A. Perché il calciatore ha voglia di giocare e se non troverà ancora spazio al Tottenham potrebbe seriamente pensare di andare altrove. Ecco che allora ci sono ora delle squadre che pensano seriamente a lui per la prossima sessione di gennaio.

A raccontare di quello che potrebbe accadere è stato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, che ha raccontato quello che può accadere nella prossima sessione di gennaio dove il Tottenham può dare il via libera per lasciarlo partire magari anche a gennaio.

Dragusin può essere una soluzione per Napoli e Juventus secondo Di Marzio, anche se non sarà facile convincere il Tottenham che vorrebbe evitare di darlo in prestito. Il difensore rumeno però è un giocatore importante e rappresenta un investimento sicuro.

Sfida tra Napoli e Juventus quindi per prendere Dragusin che può arrivare nel mercato di gennaio con la pressione sul Tottenham anche con una vendita a titolo definitivo.