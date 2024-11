Ranieri cambia tutto contro il Napoli: fa fuori due titolarissimi

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma e la sua avventura comincerà proprio contro il Napoli: ha già pronta la rivoluzione.

L’arrivo di Ranieri alla Roma potrebbe essere l’unica salvezza per una piazza complicata come quella giallorossa che sta vivendo un po’ la stessa situazione che il Napoli ha vissuto nella passata stagione con il triplo cambio di allenatore e poi il decimo posto finale che ha rovinato tutto quello che di buono era stato costruito precedentemente con Luciano Spalletti.

Ora la Roma riparte da Claudio Ranieri e il suo terzo esordio sulla panchina giallorossa avverà a Napoli, in una partita decisiva per entrambe le squadre che ora hanno obiettivi estremamente diversi.

Roma in crisi: Ranieri pensa alla rivoluzione contro il Napoli

La Roma vista nelle ultime settimane è una squadra molto facile da battere per tutte le big ma ora per il Napoli cambia tutto. Se le sensazioni subito dopo l’Inter erano positive proprio per le condizioni psicologiche della squadra giallorossa, ora con il cambio allenatore potrebbe essere cambiato tutto.

Da oggi Claudio Ranieri inizierà a lavorare con i calciatori della Roma che sono rimasti a disposizione a Trigoria e inizierà già ad attuare i primi cambiamenti importanti in vista della super trasferta di Napoli che è da sempre molto divertente e complicata come partita.

La rivoluzione di Ranieri partirà dalla testa dei giocatori e finirà in campo: ha già in mente di far fuori due titolarissimi.

Rivoluzione Roma: due cambi contro il Napoli?

Le prime mosse di Claudio Ranieri riguarderanno sicuramente il modulo di gioco da utilizzare dalla prossima partita in poi. Fino a questo momento De Rossi e Juric si erano concentrati sulla difesa a 3 ma è evidente che non siano arrivati i risultati sperati e per questo motivo ora Claudio Ranieri potrebbe decidere di tornare a una classica difesa a 4.

E già questo sarebbe un primo cambiamenti importante che, però, potrebbe portare alla rivoluzione tecnica. C’è Mats Hummels che aspetta ancora di esordire da titolare con la maglia della Roma e con l’arrivo del nuovo allenatore può finalmente trovare spazio.

Se Ranieri dovesse decidere che Hummels sarà titolare – come tutti credevano a inizio stagione – è chiaro che andrà escluso uno tra N’Dicka (che al momento è il miglior difensore della Roma per rendimento) e Mancini che non è stato eccezionale nei primi tre mesi.

Cambio a centrocampo: Cristante fatto fuori

Se la Roma passerà al 4-4-2 allora sarà possibile che anche Bryan Cristante verrà fatto fuori per comporre il centrocampo a due con Koné e capitan Pellegrini, che ora spera di ritrovare la serenità e la centralità mancata fino a questo momento.

Se Ranieri decidesse di passare al 4-2-3-1 allora Cristante resterà in mediana insieme a Koné e Pellegrini andrà a prendere la posizione di trequartista dietro la punta, con Dybala più largo e uno tra Soulé, El Shaarawy e Baldanzi a completare la trequarti.