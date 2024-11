Skriniar torna in Serie A, maxi scambio a gennaio

Tutto pronto per la prossima sessione di calciomercato di gennaio che diventa decisiva per alcuni club che hanno voglia di chiudere colpi importanti come quello di Skriniar.

Manca sempre meno a quella che sarà la prossima sessione di mercato invernale di gennaio, perché ci sono alcuni club che hanno necessità di intervenire prendendo dei nuovi rinforzi e può cambiare davvero qualcosa a livello importante per i club che vogliono comprare diversi big che nelle rispettive squadre non sono felici, uno di questi è Milan Skriniar.

L’ex centrale dell’Inter è pronto al ritorno in Serie A perché adesso ci sono altre squadre che fanno sul serio e pensano a lui per affrontare il resto della stagione. Al PSG è considerato un esubero da Luis Enrique e la società vuole liberarsi di lui, per questo motivo che Skriniar può firmare con un nuovo club in Italia.

L’affare può andare a concludersi il prossimo gennaio, perché ci sono voci che riguardano quello che può essere un maxi scambio che includere Skriniar che può andare a giocare di nuovo nel nostro campionato italiano e farlo con una delle big di Serie A che sono in lotta per lo scudetto.

Calciomercato Serie A: Skriniar torna in Italia

Si può sbloccare da un momento all’altro un grande affare che può riportare Skriniar in Italia a distanza di qualche anno. Adesso il giocatore è in rottura e in uscita dal PSG che ha voglia di puntare su altri giocatori e liberarsi del suo pesante ingaggio.

Da capire con chi si possa trovare la giusta intesa per riuscire a chiudere il colpo Skriniar che può firmare con un nuovo club di Serie A dopo aver già vestito la maglia di Sampdoria e Inter. Adesso il calciatore slovacco aspetta soltanto che si possa trovare la giusta quadra perché ci sarebbe una trattativa da parte di alcuni club che lavorano per concludere l’operazione.

Diverse le società interessate a Skriniar e su tutti ci sono Napoli e Juventus. Il club azzurro vuole rinforzare il reparto con un altro nome importante e valuta proprio il suo che a Conte piace tanto, mentre i bianconeri devono fare i conti con quello che è stato l’infortunio di Bremer che ha concluso la stagione in anticipo.

Adesso, a riportare una nuova notizia sul calciatore è stato Armando Areniello, giornalista di 7 Gold che ha detto la sua idea su quello che può accadere per Skriniar ai microfoni di AreaNapoli.it. Pare che ci possa essere uno scambio Osimhen e Skriniar tra Napoli e PSG con i francesi pronti ad aggiungere anche un conguaglio economico a favore degli azzurri.