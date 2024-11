Calciomercato Napoli, colpo in attacco: è il sogno di Conte

Il progetto Conte va avanti a gonfie e vele e il Napoli vuole cercare di costruire qualcosa sempre di più vincente per il futuro e per questo motivo che circolano ora voci su un nuovo acquisto.

Sono diversi i giocatori del Napoli che stanno cercando di convincere l’allenatore Antonio Conte a puntare su di loro in vista del futuro e anche dei prossimi anni. Allo stesso tempo alcuni valutano anche la possibilità di andare via e a quel punto che alcuni possono cercare nuovi rimpiazzi.

Sono diversi gli obiettivi del Napoli che possono arrivare in azzurro e sposare il progetto Conte come già capitato proprio in questi ultimi mesi con tanti altri campioni che hanno accettato grazie al convincimento proprio dell’allenatore.

Intanto, ci sono delle novità che riguardano quello che potrebbe essere il prossimo obiettivo reale in casa Napoli con un giocatore su tutti che potrebbe essere nel mirino di Antonio Conte, insieme chiaramente anche ad altri profili che segue la società con molta attenzione.

Calciomercato Napoli, colpo per Conte

Ci sono diverse situazioni che tiene aperto in questo momento il Napoli che valuta il prossimo colpo che può arrivare per andare a migliorare sempre di più il suo futuro. Intanto, ci sono aggiornamenti che riguardano proprio quello che può accadere con Conte che ha dato indicazioni chiare al club.

Ci sono delle voci che riguardano quelle che possono essere le prossime mosse di mercato del Napoli perché tra gennaio e la prossima estate del 2025 il club può seriamente andare a chiudere dei nuovi colpi in attacco per accontentare il nuovo allenatore Antonio Conte.

Tra i ruoli che bisognerà rinforzare ci sono la difesa, le corsie di esterni e anche l’attacco con Bonny che può essere uno dei giocatori che può firmare con il club partenopeo proprio nella prossima sessione di mercato di gennaio, ma non è l’unico obiettivo per la zona offensiva.

Il Napoli può completare l’acquisto di diversi giocatori e vedremo come andranno a finire le cose perché il club sta già lavorando con le giuste strategie per ottenere il meglio.

Il Napoli può accontentare Conte che sogna un nome per l’attacco come rivelato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli. Vedremo come andranno le cose nelle prossime settimane perché la società vuole provare seriamente a migliorarsi per il futuro.