Calciomercato: Zielinski firma con un altro club, scelta annunciata

Retroscena di calciomercato che riguarda Piotr Zielinski che ha fatto un annuncio molto importante, lui che è passato dal Napoli all’Inter ora racconta la verità.

Momento decisivo questo per la carriera del calciatore, perché il centrocampista polacco che ora ha lasciato l’Italia per rispettare gli impegni con la Nazionale ha intenzione di dare una svolta a quello che è il suo percorso con l’Inter, la squadra che ha scelto con cui firmare in estate dopo aver detto addio al Napoli.

Il calciatore che ora è pronto a dare una sterzata decisiva alla sua avventura in nerazzurro, perché ha la volontà di ottenere qualcosa di importante negli ultimi anni della sua carriera. Intanto, ci sono le notizie e i retroscena di calciomercato che riguardano quello che può accadere per Zielinski.

Calciomercato Inter: Zielinski svela la scelta

Andando in scadenza di mercato con il Napoli sono state tante le squadre che hanno pensato di provare a prendere Piotr Zielinski che in estate ha lasciato il club azzurro e firmato un nuovo accordo con un altro club. Tra le società che c’erano anche quelle di nomi di grandissimi club come ha stesso annunciato il giocatore.

Adesso a raccontare tutto è stato direttamente il giocatore, perché alla tv polacca Kanal Sportowy dopo la convocazione con la sua Polonia ha parlato in un’intervista proprio Piotr Zielinski che ha raccontato quella che è stata la sua decisione di lasciare il Napoli per firmare con l’Inter.

Diverse novità importanti ora riguardano quello che può accadere anche per il futuro se con l’Inter il giocatore dovesse continuare a non avere continuità di prestazioni da titolare sotto la gestione di Inzaghi. Perché proprio Zielinski ha voluto dire la sua su quello che è stato un retroscena di mercato che lo riguarda.

Zielinski ha svelato che su di lui per prenderlo a zero c’erano grandi squadre come Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus e Barcellona. Alla fine però il giocatore stesso ha svelato e confermato di amare l’Italia e che ha scelto l’Inter per questo e perché è un grande club.

Zielinski ha anche raccontato che avrebbe voluto firmare il rinnovo con il Napoli, poi però per diversi motivi non è accaduto tutto questo e per questo motivo che alla fine ha scelto l’Inter con cui spera di dare una svolta alla sua carriera.