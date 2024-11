Prendono Raspadori a gennaio: giocherà ancora in Italia

Jack Raspadori sembra la pecora nera di questo Napoli perché adesso è proprio uno degli ultimi grandi investimenti dell’era De Laurentiis ad essere fuori dal progetto.

In questo momento non sembrano esserci novità positive per il giocatore che andando avanti di questo passo rischia anche di perdere la Nazionale. Perché è troppo poco il minutaggio di Raspadori nel Napoli di Conte che non riesce a trovare per lui il giusto spazio.

Come ha spiegato lo stesso allenatore in questo momento Raspadori è considerata l’alternativa di Scott McTominay ma dello scozzese non ha nessuna intenzione di privarsi in questo momento il tecnico del Napoli.

Allora se Conte non da spazio a Raspadori e non lo vede nel suo progetto tecnico è chiaro che il giocatore con il suo agente si troverà una nuova strada per la propria carriera e occhio che non possa accadere da subito. Perché già nella sessione di mercato di gennaio può accadere qualcosa di molto importante per il futuro del giocatore.

Calciomercato Napoli, via Raspadori già a gennaio

Non sta prendendo bene quello che è accaduto in questi primi mesi di stagione il Jolly Giacomo Raspadori che nel Napoli sembra una delle ultime soluzioni per la zona offensiva di Conte. Per questo motivo il giocatore ha intenzione di trovare una nuova soluzione.

Il calciatore è pronto a cambiare aria e lasciare Napoli magari già a gennaio, ma servirà la giusta offerta per portare via Raspadori che è un Nazionale e per il club di De Laurentiis ha una valutazione sempre molto alta.

Diverse le squadre che sono state accostate proprio al nome di Raspadori e stesso in Italia ci sono Milan, Inter, Juventus e Atalanta che seguono con attenzione la situazione del giocatore del Napoli. Adesso però è un club nuovo e a sorpresa che potrebbe mettere le mani su di lui.

Infatti, nelle ultime ore arrivano notizie che confermano dell’interesse del Como che vuole prendere Raspadori che piace all’allenatore Cesc Fabregas che può chiedere il suo arrivo, magari già a gennaio.

La volontà è quella di capire se proprio nel mercato di gennaio potrà esserci un’occasione per il Como per prendere Raspadori dal Napoli, con il club azzurro che dovrà trovare un sostituto nel caso prima di lasciarlo andare.