Beffa alla Juve: anticipato il colpo a gennaio, Manna soddisfa Conte

Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo e Giovanni Manna è pronto a soddisfare Conte, con la beffa alla Juventus.

Perché beffare la Juventus vorrebbe dire non solo riuscire a piazzare un colpo di livello enorme, ma anche mettersi ad ostacolo ad un club rivale come la Juventus, per la lotta al titolo.

Portando letteralmente via un difensore dalla Juventus, facendolo giocare per il Napoli. Da titolare magari, formando un nuovo tandem dal livello enorme, considerando quella che è l’importanza che ha il difensore numero 4 del club che la passata stagione ha vinto il titolo del campionato, riuscendo ad essere uno dei migliori calciatori nel suo ruolo, a livello mondiale.

Colpo a gennaio: Manna può beffare così la Juventus

Giovanni Manna è pronto ad anticipare la concorrenza, già a gennaio, per quanto riguarda il colpo di calciomercato del Napoli. Il difensore centrale è la soluzione numero uno della Juventus per il “caso Bremer” e la situazione in emergenza sugli infortuni, ma il Napoli alzando la posta, potrebbe beffare così i bianconeri.

Lasciando il club in Germania, uno di quei calciatori che al Bayern Monaco stanno valutando addirittura come sostituto di Kim, che pure ha convinto parzialmente in Baviera, potrebbe invece finire al Napoli.

Si tratta infatti di Jonathan Tah, centrale difensivo tedesco e capitano del Bayer Leverkusen che potrebbe finire al Napoli, di fronte alla grande strategia di Giovanni Manna di prenderlo sin da subito beffando così la Juventus e l’enorme concorrenza che c’è su di lui.

Calciomercato Napoli: il grande colpo con beffa alla Juve

Tutte le squadre sembrano intenzionate ad attendere gennaio o febbraio, per potersi accordare a zero e per la prossima stagione sul cartellino del giocatore, dalla lista degli svincolati dopo l’addio al Leverkusen. Il Napoli però, non procedendo verso un’operazione “alla Zielinski” per l’Inter, tanto per intendersi, potrebbe anticipare la concorrenza proprio dei nerazzurri e dei bianconeri, beffando principalmente la Juventus, sull’affare Jonathan Tah. Il difensore della Germania saluterà quasi sicuramente il Bayer Leverkusen, senza rinnovo, e l’idea di venderlo a gennaio, non perdendolo a zero, piace molto di più al club tedesco, rispetto alla separazione a fine stagione, quando il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2025. Il Napoli infatti potrebbe presentare un’offerta per prenderlo a gennaio. A rivelarlo sono i colleghi de Il Corriere del Mezzogiorno.

Ultime Napoli: le cifre del colpo in difesa

Stando a quelle che sono le cifre, nessuno si è spinto per Jonathan Tah, almeno per prenderlo a gennaio. Pertanto, una proposta da 10 milioni di euro, potrebbe permettere al Napoli di prendere il fuoriclasse tedesco già nel mercato di gennaio e chissà poi se spingerà Conte a inserirlo al posto di Amir Rrahmani, considerando l’elevata importanza che avrebbe nella difesa del Napoli.