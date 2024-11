Napoli, colpo in difesa: Manna lo prende subito dai bianconeri

Il Napoli è pronto a chiudere un colpo a gennaio perché il direttore sportivo Giovanni Manna sta cercando di lavorare già ora per un nuovo acquisto.

Non sta per niente lavorando sotto traccia il ds Manna che si sta mettendo all’opera per provare ad accontentare Antonio Conte e portando in rosa un nuovo centrale che possa servire per il resto della stagione. In questo momento manca un elemento secondo l’allenatore che ha fatto richiesta di intervenire subito.

Il Napoli vuole provare ad anticipare il mercato andando a chiudere un acquisto subito non troppo costoso che possa tornare utile anche la prossima stagione e per il futuro, perché si punterà su un giocatore giovane che conosce anche bene il campionato.

Il calciomercato del Napoli è pronto a decollare ora che si sta valutando la possibilità di andare a piazzare il colpo tanto atteso dall’allenatore che non è rimasto felice di alcuni elementi in questo inizio di stagione e vuole cercare di risolvere rimediando già a gennaio. Adesso è un altro l’obiettivo da poter chiudere come colpo immediato.

Calciomercato Napoli, colpo a gennaio in difesa

E’ direttamente dai bianconeri in Serie A che il Napoli ha scelto un nuovo giocatore da prendere e lo può fare già a gennaio. Perché il club azzurro sta cercando di provare a fare i giusti movimenti per poter ottenere un rinforzo capace di essere pronto già nell’immediato per aiutare il resto dei compagni nelle rotazioni.

Si apre un nuovo possibile asse di mercato con l’Udinese con cui il Napoli storicamente ha sempre fatto grossi affari e ora potrebbe arrivarne un altro. Perché i friulani hanno in rosa un giocatore che piace tanto ed è il centrale sloveno Jaka Bijol.

Il centrale bianconero è da diversi anni ormai in Serie A e per questo motivo si dimostra un profilo idoneo, tra età, costi e qualità. Un’operazione che il Napoli può chiudere per 15 milioni di euro prendendo Bijol a gennaio.

Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire se si possa concludere l’operazione per un giocatore che diventerebbe la prima reale alternativa nel Napoli, dove ci sono Juan Jesus che non convince e Rafa Marin che non si è ambientato e rischia anche di tornare a Madrid a gennaio.

Altre ipotesi, oltre al nome di Bijol, portano anche ai nomi di Jakub Kiwior dell’Arsenal, Radu Dragusin del Tottenham e Milan Skriniar del PSG.