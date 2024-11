Napoli, Lukaku lascia il ritiro del Belgio: il motivo

Arrivano conferme ufficiali per quanto riguarda la situazione fisica di Romelu Lukaku che in queste ore ha lasciato il ritiro del Belgio per tornare in Italia.

L’attaccante del Napoli ha giocato l’ultima partita di Nations League con il Belgio contro l’Italia, sfidando i suoi amici e compagni di squadra Buongiorno e Di Lorenzo, ma ora è pronto a tornare nella città partenopea in anticipo. Perché non sarà a disposizione del commissario tecnico e degli altri suoi compagni di squadra per la prossima e ultima partita di Nations League contro l’Israele.

Adesso ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano la condizione fisica di Lukaku che ha lasciato il Belgio per tornare in Italia. Il calciatore si godrà questi ultimi giorni con la sua famiglia nel suo paese e poi prenderà un volo in direzione Napoli per guardare alla prossima sfida da ex che giocherà contro la Roma, dopo aver giocato lì l’ultima stagione.

Lukaku non è al meglio della condizione fisica da diversi mesi visto che è arrivato solo nei giorni finali di agosto a Napoli dopo aver saltato praticamente tutta la preparazione estiva e per uno della sua stazza non è assolutamente facile ritrovare la forma.

Napoli, condizione Lukaku: lascia il Belgio

Adesso però ci sono conferme in merito a quanto è accaduto con grande preoccupazione dei tifosi del Napoli per Romelu Lukaku dopo la notizia dell’ultim’ora che ha confermato l’assenza dell’attaccante belga per la prossima partita della sua Nazionale contro l’Israele.

Non sarà a disposizione e non sarà convocato Lukaku che lascia il Belgio e torna in Italia in anticipo con la missione Napoli. Il giocatore ha sfruttato Belgio-Italia per scendere in campo oltre 90 minuti e mettere altri minuti nelle gambe.

Adesso ci sono conferme importanti che riguardano quello che può accadere con Lukaku che a quanto pare aveva un patto con il ct del Belgio Domenico Tedesco. Il giocatore dopo mesi che ha saltato la Nazionale ha accettato la chiamata a patto di poter giocare almeno una partita per intero.

E’ accaduto contro l’Italia dove ha battagliato come voleva anche Conte e ora tornerà a Napoli per prepararsi alle prossime sfide. Salterà quindi la partita contro l’Israele anche perché peri l suo Belgio è già finita l’avventura in Nations League con la mancata qualificazione. Adesso Lukaku pensa al Napoli che ha puntato forte su di lui e ci punta.