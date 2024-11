Calciomercato: Osimhen cambia idea sull’addio, ex Napoli decisivo

Osimhen spiazza tutti sul suo futuro a Napoli. Ecco l’annuncio a sorpresa riguardo il destino del calciatore nigeriano.

Importanti novità di mercato sul futuro di Victor Osimhen, che è ancora legato al Napoli da un contratto in scadenza a giugno 2027. Il nigeriano cambia idea riguardo la prossima destinazione, decisivo un ex azzurro: ecco tutti i dettagli.

Si alimentano le voci di mercato riguardo il futuro di Victor Osimhen. Emergono dei nuovi aggiornamenti sulle intenzioni dell’attaccante, che è attualmente in prestito al Galatasaray.

Crescono le preoccupazioni in casa Napoli con Victor Osimhen ancora incerto riguardo la sua prossima destinazione.

Per il momento il giocatore si sta godendo l’esperienza in Turchia, tra le fila del Galatasaray. Un ambiente, quello di Istanbul, che ha conquistato il nigeriano che si ritrova a lottare per le zone alte della classifica.

Per il momento, infatti, i giallorossi sono al primo posto e viaggiano verso la vittoria del titolo. Intanto, ci sono ancora dubbi riguardo le intenzioni di Osimhen che a fine stagione – come da accordi – dovrà tornare di nuovo a Napoli, visto che è ancora legato agli azzurri da un contratto fino al 2027.

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen?

Al centro delle voci di mercato, Osimhen non ha ancora deciso il suo destino per la prossima stagione.

C’è chi, addirittura, aveva paventato l’ipotesi di una permanenza in azzurro dell’attaccante che pesa al bilancio del Napoli tanti milioni. Ecco perché, da parte della società, c’è la volontà di chiudere il rapporto con il calciatore che potrà partire per un prezzo inferiore rispetto ai 130 milioni della passata stagione.

Il prezzo della clausola di Osimhen è diminuita con De Laurentiis pronto a privarsi del bomber.

Intanto, secondo le ultime notizie di mercato, un ex Napoli sta tentando Osimhen: ecco le ultimissime riguardo il pressing di Mertens.

Mertens spinge per la permanenza al Galatasaray di Osimhen

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport DE, a sorpresa i dirigenti turchi potrebbero mettere a segno il super colpo e confermare anche per la prossima stagione al Galatasaray Osimhen.

Dietro questo affare c’è anche Dries Mertens, che può ricoprire un ruolo fondamentale in questa trattativa. Infatti, l’attaccante belga può convincere il nigeriano ad accettare la proposta dei turchi che vogliono confermare in rosa il giocatore.