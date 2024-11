Napoli, super scambio per Osimhen: arriva l’ex capitano dell’Inter

La svolta di calciomercato può esserci subito da un momento all’altro per il Napoli con il jolly Osimhen pronto ad essere venduto e che può portare grandi innesti per la squadra di Conte.

L’allenatore chiede una rosa sempre più competitiva e per questo motivo che si valutano seriamente la partenza di alcuni giocatori ritenuti esuberi o insoddisfatti e che possono portare un grosso guadagno. Uno di questi che sicuramente si sa che andrà via è Osimhen che è già in prestito in questa stagione al Galatasaray e ci sono dei club che puntano forte su di lui per prenderlo a titolo definitivo.

Nelle ultime settimane si è parlato addirittura di un possibile tentativo da parte del Galatasaray che vuole comprare Osimhen per i prossimi anni considerando che oggi è lui la punta di riferimento e non più Icardi, che tra l’altro ha subito un infortunio. Adesso però la situazione può cambiare da un momento all’altro con il nigeriano che spera nella gorssa occasione che può ricevere.

Ci sono alcune squadre che pensano seriamente di mettere le mani su Victor Osimhen pronto a lasciare il Napoli per sempre e anche il Galatasaray dopo il prestito. A fine stagione sarà un altro il club con cui giocherà l’attaccante nigeriano che ora sta valutando attentamente quello che può accadere. Ci sono delle importanti novità che il suo agente può portare al suo calciatore.

Calciomercato Napoli, scambio per Osimhen

Il Napoli sfrutterà l’addio di Osimhen e non solo per costruire una squadra sempre più competitiva per questo motivo che ci sono delle novità importanti che arrivano e riguardano il futuro del nigeriano che può anche rientrare in uno scambio.

Farà un tentativo sicuramente anche il Galatasaray per Osimhen ma il Napoli punta a venderlo altrove considerando di volere un’offerta più alta rispetto i 55 milioni di euro che offre il club turco per il nigeriano. Adesso però ci sono delle novità che riguardano quello che può essere uno scambio.

A dare una notizia è stato il giornalista Armando Areniello di 7 Gold che ha parlato di calciomercato e di quello che può accadere con Osimhen in uno scambio al PSG con Skriniar al Napoli. Un’ipotesi clamorosa che può andarsi ad aprire in vista della prossima stagione in Italia, con il ritorno dell’ex capitano dell’Inter in Serie A.