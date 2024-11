Napoli, nuovo acquisto in difesa: c’è l’annuncio del club

Il Napoli ha deciso e investirà nella sessione di calciomercato di gennaio, perché il club azzurro di De Laurentiis vuole con Manna accontentare Conte e ci sarà un nuovo arrivo in difesa sicuramente.

Adesso ci sono delle novità che riguardano quella che può essere la scelta definitiva della società con un nuovo giocatore messo nel mirino e può esserci l’annuncio da un momento all’altro. Perché il club sta già lavorando in queste settimane per farsi trovare pronto e chiudere già nei primi giorni di gennaio il colpo tanto atteso dall’allenatore più che dalla piazza. Il calciomercato del Napoli di gennaio ripartirà da un nuovo difensore centrale.

Successivamente si valuteranno anche altre occasioni, ma la priorità è proprio quella di rinforzare la linea difensiva anche se ad oggi sembra proprio che quello sia il reparto migliore del Napoli che sta tenendo la vetta della classifica proprio grazie a questo dato molto convincente del reparto arretrato.

Calciomercato Napoli, colpo in difesa a gennaio

Diversi però i club che devono investire nello stesso ruolo del Napoli come anche Juventus e Inter, per questo che non sarà facile per la società partenopea riuscire ad anticipare la concorrenza, ancor di più convincere alcuni club che vantano ottime condizioni finanziare a dover cedere i propri talenti a gennaio.

Per questo motivo che ora si faranno diverse valutazioni in casa Napoli che tra i vari obiettivi ha messo in lista Skriniar, Dragusin, Bijol e Kiwior. Ma occhio a quello che può ora accadere in vista delle valutazioni che bisognerà fare per queste settimane e in vista della sessione di mercato di gennaio.

In queste ultime ore è stato accostato in maniera molto concreta il nome di Jaka Bijol per gennaio al Napoli, ma ora arriva un annuncio molto importante proprio sul difensore sloveno che è cercato anche dall’Inter.

Non sembra esserci nessuna possibilità da parte dell’Udinese di andare a vendere uno dei suoi giocatori di riferimento del reparto difensivo, perché come ha raccontato il direttore tecnico Gianluca Nanni a Il Messaggero Veneto, Bijol e Lucca non sono in vendita a gennaio.

Un messaggio forte anche per il Napoli che non potendo prendere Bijol dovrà puntare su altri obiettivi e ora potrebbe cogliere l’occasione Kiwior che è uno di quei giocatori che può arrivare anche in prestito e anche con uno sconto importante.