Napoli, scelto il difensore per gennaio: ha già giocato in Italia

Il Napoli non resterà a guardare, anzi, si sta già muovendo per quelli che saranno gli acquisti da fare nel calciomercato di gennaio e in difesa particolarmente si lavorerà.

Il club azzurro vuole dare sempre più possibilità a mister Conte di lottare per i piani alti e per questo motivo che si cerca di rendere più competitiva possibile la rosa che dovrà completare quella che è una stagione per nulla semplice, considerando che sono tante le squadre in pochissimi punti in classifica e che rischiano di rendere il campionato aperto fino alla fine.

Ecco che allora il Napoli vuole andare a migliorarsi in quelle che sono le alternative in rosa, perché anche se si gioca ogni 7 giorni (vista la mancanza di Coppe europee) la società vuole andare a piazzare colpi di livello per cercare di ottenere buoni risultati da subiti e c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

E’ attraverso il calciomercato di gennaio che il Napoli che vuole andare a cercare di puntellare diversi ruoli sistemando la rosa al meglio. Proprio in difesa si farà qualcosa e la squadra mercato è già a lavoro visto quello che è accaduto in questi mesi dove Juan Jesus e Rafa Marin non sono quasi mai stati impiegati e non danno quella garanzia che chiede Conte.

Calciomercato Napoli, colpo in difesa a gennaio

Il centrale brasiliano è in scadenza e può partire già a gennaio, dove in patria ha attirato l’interesse di diversi club, il secondo può, invece, tornare anche al Real Madrid dopo che non è mai stato impiegato. Ecco che allora il Napoli ha aperto il casting per un nuovo difensore che arriverà nel mercato di gennaio e ci sono diversi nomi nel mirino.

Secondo le ultime notizie che rivela Repubblica al momento il nome più avanti a tutti e favorito è proprio quello di Jakub Kiwior, centrale dell’Arsenal e della Nazionale della Polonia. Il difensore ha ancora 24 anni ed è il profilo ideale per il Napoli. Perché l’ex Spezia conosce già la Serie A avendo giocato per qualche anno in Italia, ma oggi è considerato esubero a Londra.

Il Napoli può prendere Kiwior con un prestito e riscatto che è l’operazione che vorrebbe fare la società considerando che non ha una valutazione altissima il centrale che è ai margini da anni all’Arsenal. Oltre a lui il club segue anche Bijol, Dragusin e Skriniar.