Juventus, Giuntoli lo prende dal Napoli: c’entra anche Vlahovic

Cristiano Giuntoli è pronto a far sognare i tifosi della Juventus con altri acquisti davvero sensazionali e in arrivo ci sono conferme per un colpo che può esserci dal Napoli.

Lavora tanto il responsabile mercato della Juventus che sta progettando anche sotto le indicazioni di Thiago Motta una rosa sempre più forte e competitiva per i prossimi anni. Il club bianconero ha lanciato un nuovo progetto strutturato su giovani di qualità e si valuta di poter fare la differenza con dei colpi davvero importanti. Per questo motivo che si valuta quello che può essere ora un nuovo arrivo dal Napoli.

Cristiano Giuntoli ha lavorato tanti anni al Napoli e portato i grandi campioni che hanno scritto la storia come Osimhen e Kvaratskhelia. Per loro il futuro potrebbe essere legato, perché entrambi possono andare via a titolo definitivo nell’estate 2025 quando il club azzurro può cederli al giusto prezzo e trovare dei nuovi sostituti.

Adesso però si parla di quello che può essere un grandissimo colpo per la Juve che è pronto a mettere le mani proprio su uno dei talenti del Napoli andando a sacrificare anche un giocatore importante come Vlahovic in cambio.

Calciomercato Juve: colpo dal Napoli, via Vlahovic

In questa stagione, al primo anno di Thiago Motta, il tecnico sta cercando di dare un’identità alla squadra bianconera e allo stesso tempo proverà a fare qualcosa di importante come valutare chi è in grado di stare alla Juve e fare del bene nel presente e per il futuro.

Tra questi giocatori che rientrano nel mirino della Juventus ci sarebbe addirittura Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano del Napoli senza rinnovo quasi sicuramente andrà via la prossima estate e per questo motivo che già diverse squadre si sono attivate.

Intanto, De Maggio a radio Kiss Kiss svela quelle che sono delle conferme che arriverebbero da Torino in merito alla voglia di Giuntoli di comprare Kvaratskhelia alla Juventus il prossimo anno.

Pare che la Juventus sia disposta a dare Vlahovic ad un club disposto ad offrire 80 milioni di euro per pendere Kvaratskhelia che può avere la stessa valutazione.

Al momento però non sembrano esserci intenzioni nel Napoli di vendere Kvara alla Juventus e le piste più probabili ad oggi sono quelle che porterebbero a PSG e Barcellona. Solo il tempo e i prossimi mesi ci riveleranno quello che sarà il futuro del giocatore.