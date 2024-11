Lutto Papu Gomez, calcio argentino in lacrime

Terribile notizia per il mondo del calcio argentino perché arriva la conferma in queste ore proprio della tragica scomparsa di quello che è stato un punto di riferimento del club e la Nazionale.

Adesso non resta che ricordare la sua memoria e tutte le sue grandi gesta che ha fatto nella sua lunga carriera. Perché il mondo del calcio argentino dice addio dopo la morte di un ex calciatore che ha lasciato sicuramente il segno nel suo paese per la persona splendida che era e per quello che ha rappresentato anche sul terreno di gioco.

Un forte lutto quello per l’Argentina che ha perso colui che ha poi spianato la strada a tanti altri campioni che sono diventati parte della storia del paese che qualche anno fa soltanto si laureava Campione del Mondo con quello che è stato l’ultimo Mondiale 2022 vinto in Qatar.

Adesso però è tempo di versare anche qualche lacrima senza vergogna e accogliere il dolore che c’è dentro per i tifosi argentini e per la famiglia del Papu Gomez per il tremendo lutto dopo la morte dell’ex giocatore che ha fatto la storia in passato anche sul terreno di gioco per poi concentrarsi sulla propria famiglia.

Lutto per il calcio argentino: è morto

Una notizia arrivata e confermata da un momento all’altro e che non può far altro che dare un momento di forte dolore e tristezza per il calcio argentino dopo la sua morte. Adesso anche la stessa famiglia del Papu Gomez sta provando ad accogliere questo dolore per la tremenda scomparsa.

Il calcio è sicuramente nel DNA degli argentini e lo sa bene il Papu Gomez visto che nella sua famiglia non è stato di certo l’unico calciatore, anzi. Chi è stato un punto di riferimento proprio per l’ex calciatore dell’Atalanta è stato di sicuro Hugo Eduardo Villaverde, morto in queste ore.

Stiamo parlando dello zio del Papu Gomez, perché è arrivata in queste ore la notizia che Hugo Eduardo Villaverde è morto all’età di 70 anni. Si tratta di quello che è stato un grande personaggio nel mondo del calcio argentino in passato.

Perché Hugo Eduardo Villaverde è sempre stato considerato uno dei difensori centrali più forti di tutto il Sudamerica ed è stata una vera bandiera per l’Independiente, dove ha vinto una Copa Libertadores e una Coppa Intercontinentale.

In queste ore non sono mancati i tanti messaggi per la morte di Hugo Eduardo Villaverde zio del Papu Gomez e noi ci uniamo al dolore del giocatore, della sua famiglia e del popolo argentino.