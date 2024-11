Zielinski nella bufera: la frase riguarda anche il Napoli

“Cosa dovrei fare? Cosa devo nascondere?” dice Zielinski, sfogandosi. È finito nella bufera l’ex Napoli e una frase, riguarda anche gli azzurri.

Andiamo con ordine. È la sosta per le Nazionali e si tratta dei tifosi, il momento di polemica nato sui social, che ha coinvolto gli stessi e la risposta adesso di Piotr Zielinski, calciatore dell’Inter ed ex Napoli, finito nella bufera dei social.

Un sorriso di troppo che pare non sia piaciuto ai supporters, un momento che i tifosi stessi non avrebbero voluto vedere. Ma Zielinski, rispondendo per le righe a chi lo ha offeso o comunque giudicato, ha scelto di rompere il silenzio pubblicando parole accesissime proprio per l’episodio che lo ha visto coinvolto.

Zielinski nella bufera: è successo durante la sosta per le Nazionali

Non è piaciuto quanto fatto da Piotr Zielinski nel post-partita, calciatore che in Serie A sta vivendo l’esperienza lontano dal Napoli dopo il quasi decennio passato ai piedi del Vesuvio, con la maglia della rivale Scudetto.

Il centrocampista polacco, da fan prima ancora che da calciatore, ha chiesto assieme a Nicola Zalewski, calciatore polacco e della Roma, una foto-ricordo con Cristiano Ronaldo. Un segno di stima profonda, ma da appassionato di calcio ancor prima che da giocatore, destando non poca polemica in Polonia.

Perché i tifosi della stessa Polonia gli hanno contestato di aver preso “alla leggera” la sconfitta della sua Polonia, proprio contro il Portogallo. Ma Zielinski, su questo episodio, ha voluto far chiarezza con le dichiarazioni rilasciate.

Le parole di Zielinski sulla vicenda che lo riguarda con l’esterno della Roma

Ha preso voce Zielinski, dopo i sorrisi con Cristiano Ronaldo e Zalewski, volendo dire la propria: “Quello che avete visto con Zalewski è un normale momento. Gli abbiamo chiesto una foto, non ci sono stati problemi, né con Cristiano Ronaldo, né con noi. Questo è tutto. Non mi interessa niente di quello che dicono i social, i media. Avevo voglia di scattare una foto con lui, qual è il problema? Perché non è appropriato? Perché devo nascondermi da un momento del genere? Abbiamo perso, nel calcio succede, ma poi c’è dell’altro oltre la partita e il campo”.

Zielinski dimentica Maradona: la frase è chiara

Secondo Piotr Zielinski, Cristiano Ronaldo è il migliore della storia. Dimentica così Diego Armando Maradona, nella dichiarazione rilasciata, quando dice di “aver chiesto la foto al miglior calciatore della storia”. Chissà se da Napoli sono amareggiati o meno, considerando che poi tra i diversi murales in città c’è anche il volto dello storico centrocampista polacco del Napoli che, nel bel mezzo della sua carriera, è passato dall’altra sponda della lotta Scudetto, in Serie A.