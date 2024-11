Guaio Napoli, infortunio McTominay: svelati i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie dalle Nazionali con Antonio Conte che ha perso un altro giocatore infortunato in queste ore per la ripresa del campionato di serie A, è Scott McTominay.

Dopo Lobotka nella sosta precedente, anche quest’altra toglie al Napoli e a Conte giocatori importanti e punti di riferimento in questa rosa che non è profonda come le altre big che si trovano in vetta alla classifica di Serie A a lottare per le zone alte del campionato italiano. Ora anche McTominay si è infortunato.

Brutte notizie per il Napoli con l’infortunio di McTominay che complica i piani di Conte, che era pronto ad accoglierlo in allenamento già oggi per preparare l’importantissima sfida allo stadio Maradona contro la Roma. In questo momento ci sono delle novità che arrivano e che riguardano proprio le condizioni del giocatore.

McTominay è tornato a Napoli e subito farà gli esami specifici per capire l’entità dell’infortunio e quelli che saranno i tempi di recupero per tornare poi in campo. Conte spera che non si tratti di un problema molto grave, ma l’uscita dal campo zoppicando del giocatore non lascia positività all’ambiente.

Napoli, infortunio McTominay: condizioni e rientro

Dovrà difendere il primo posto ogni giornata il Napoli con una dura battaglia e per farlo avrà bisogno dei suoi uomini migliori Antonio Conte che però ora perde un altro punto di riferimento. Scott McTominay si è infortunato in Nazionale e il rientro ancora non è chiaro quando ci sarà.

Aggiornamenti dal Corriere dello Sport in merito a quelle che sono le condizioni di McTominay che saprà dopo gli esami effettuati in mattinata quelli che saranno i tempi di recupero svelati per capire quante partite salta.

Scott McTominay è uscito un po’ malconcio durante la sua ultima partita del 2024 con la Nazionale, quando nel finale di Scozia-Polonia è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio alla caviglia sinistra. Un problema per il giocatore che è uscito dal campo zoppicando.

Adesso c’è grande apprensione e tensione in casa Napoli perché nelle prossime ore ci saranno gli esami di McTominay per capire l’infortunio se sarà lungo o meno e se potrà giocare la prossima partita già Napoli-Roma domenica allo stadio Maradona. Nella giornata di oggi sarà valutato dallo staff medico del dottor Canonico per i tempi di recupero e Conte incrocia le dita.